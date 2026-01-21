귀하다 이조합, ‘국악 팝 듀오’라니···“국악 뿌리로 자유자재로 음악세계 확장해 갈 것”

KBS오디션 ‘더딴따라’ 출신 ‘도드리’ 데뷔 판소리·한국무용 전공자 의기투합 팝 장르에 국악의 색 자연스럽게 녹여내 “부담스럽지 않은 신선함 선사하고파”

기온이 영하 10도로 곤두박질친 겨울의 한가운데, 지난 12일 스튜디오 문을 열고 들어선 두 사람의 얼굴에는 추위를 느낄 겨를이 없어 보였다. 긴장과 설렘이 뒤섞인 표정, 인터뷰가 시작되자 무대에서처럼 또렷한 눈빛이 살아났다. 21일 데뷔를 앞둔 국악 크로스오버 듀오 ‘도드리(dodree)’의 나영주(24)와 이송현(21)이다.

판소리를 전공한 나영주와 한국무용을 전공한 이송현. 국악이라는 큰 틀 안에서 각자의 길을 걸어온 두 사람은 지난해 KBS 오디션 프로그램 <더 딴따라>에서 최종 ‘톱5’에 이름을 올렸다. 이후 약 1년간의 준비 기간을 거쳐 ‘도드리’라는 이름으로 마침내 첫발을 내딛게 됐다.

‘도드리’는 대중적인 팝 문법 위에 멤버들의 독보적인 창법과 국악기 등 한국적 사운드를 더해 ‘K 크로스오버 팝’이라는 새로운 장르를 제시한다. 팀명은 국악의 ‘도드리’ 장단과 ‘Free(프리)’를 결합해 탄생했다. 나영주가 직접 구음을 섞어 팀명 ‘도드리’에 담긴 의미를 설명했다.

“도드리 장단은 굿거리장단과 비슷해요. ‘덩기덕 쿵 더러러러~’ 하고 누구나 익숙하게 느낄 수 있는 리듬이죠. 여기에 ‘프리’를 더해서, 국악의 뿌리를 잃지 않으면서도 자유롭게 확장해 나가겠다는 뜻을 담았어요.”

두 사람의 출발선은 닮은 듯하면서도 다르다. 나영주는 할머니와 어머니에 이어 3대째 국악을 이어온 판소리 전공자다. 세 살 무렵부터 자연스레 소리를 배웠고, 중·고등학생 시절을 지나며 국악이 자신의 길임을 확신하게 됐다. 특히 국악과 재즈의 크로스오버 공연을 본 경험은 중요한 전환점이었다. “제일 잘할 수 있는 것으로 새로운 걸 시도해 보고 싶었다”는 그는 이후 유튜브 채널을 개설하고 대중가요와 판소리를 결합한 다양한 실험을 이어왔다.

이송현은 한국무용 전공자인 어머니의 영향으로 어린 시절부터 춤과 함께 자랐다. 발레와 현대무용 등 여러 장르를 두루 배웠지만, “한국무용의 곡선적인 움직임이 예뻐서” 전공으로 선택했다. 중학교 3학년 때 영국으로 유학을 떠난 뒤에도 연습을 멈추지 않았고, 현지 무대에서 한국무용을 선보이기도 했다. 당시 자신의 춤을 보고 한국무용을 처음 접한 영국 친구들의 호기심 어린 눈빛은 지금도 또렷이 기억에 남아 있다.

21일 공개되는 첫 디지털싱글 <꿈만 같았다>는 도드리의 지향점을 보여주는 곡으로, 서정적인 기타 선율에 국악적 터치가 더해지며 독특한 분위기를 자아낸다. ‘국악 크로스오버’라고 하면 전통적 색체가 강할것 같은데 팝 장르를 기본으로 했다는 점이 인상적이다. 국악기를 전면에 내세우기보다는 두 사람의 창법과 감정선으로 자연스럽게 한국적인 색을 녹여낸 것이 특징이다.

특히 후렴구에서 완성되는 두 사람의 ‘소리 합’이 일품이다. 판소리 중에서도 ‘동초제’를 구사하는 나영주의 날카롭고 애절한 기교와, 경기민요를 독학한 이송현의 맑고 높은 톤이 한 목소리처럼 어우러지며 귓가를 맴돈다.

20대 초반의 젊은 나이에 국악 특유의 ‘한(恨)’을 표현하는 감정은 어디서 오는 걸까. 이송현은 “가사를 세밀하게 분석하고, 관련된 드라마나 영화를 찾아보며 감정의 결을 연구하는” 스타일, 나영주는 “어릴 때부터 오디션에 떨어지기도 하고, 새로운 걸 해보고 싶어서 여러 도전을 해왔다”며 “그때의 경험들이 감정을 표현하는 데 자연스럽게 쌓인 것 같다”고 설명했다.

도드리가 가장 중요하게 여긴 건 대중들에게 부담스럽지 않으면서도 신선하게 다가가는 것이다. 음악뿐 아니라 무대 역시 마찬가지다. 이송현은 한국무용과 K팝 퍼포먼스의 경계에서 “중간을 찾는 게 가장 어려웠다”며, 풀치마를 활용한 동작과 페어 안무로 도드리만의 무대를 완성했다고 귀띔했다.

무대 밖의 도드리는 솔직하고 유쾌했다. 케이팝을 즐겨 듣는다는 두 사람은 각각 ‘블랙핑크’와 ‘(여자)아이들’의 팬이라고 했다. 한국 고유의 색을 잃지 않으면서 다양한 장르와 결합해 독창적인 음악을 선보인다는 점에서 도드리의 음악이 해외 팬들에게 새로운 케이팝 사운드를 들려줄 수 있을지 기대를 모은다.

“케이팝과는 다른 매력을 보여주고 싶어요. 팝의 언어로 한국적인 정서를 전할 수 있다면, 그것이 바로 도드리의 색이 아닐까 싶어요.”

앞으로의 목표를 묻자 두 사람은 씩씩하게 한목소리로 답했다.

“첫 번째는 도드리의 음악을 많은 분들께 알리는 것, 두 번째는 ‘국악과 현대적인 사운드가 섞였는데 생각보다 너무 좋다’는 반응을 끌어내는 것, 마지막은 올해 열심히 활동해서 연말에 신인상을 받는 것이 목표입니다!”

그러면서 웃으며 덧붙였다. “색다른 국악이 궁금하다면, ‘도드리’를 들어주세요.”