한국 의사 밝힌 적 없는데···트럼프 “한·일 무역 타결로 알래스카 LNG 전례없는 자금 확보”

알래스카 파이프라인 사업, 한국 측 ‘신중’ 입장 대미 투자금 용처, 한국 의지 미반영 우려 커져

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업과 관련해 “한국, 일본과 (무역) 합의를 타결하면서 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서 집권 2기 1년간의 경제 성과를 설명하던 중 “아시아로 천연가스를 수출하기 위한 알래스카 파이프라인 프로젝트에 착수했다”며 이같이 말했다.

앞서 미국과 무역 합의를 통해 한국은 3500억달러(약 518조원), 일본은 5500억달러 규모의 대미 투자를 조건으로 각각 25%였던 상호관세를 15%로 낮췄다. 지난해 11월 한·미 정부가 서명한 ‘한·미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)’에 따르면 한국의 3500억달러 대미 투자액 가운데 1500억달러는 조선 분야에 투입된다.

나머지 2000억달러의 투자 분야는 미국 대통령이 상무장관을 위원장으로 하는 투자위원회의 추천을 받아 선정하게 돼 있다. 다만 투자위원회는 사전에 한국 산업통상부 장관이 위원장인 협의위원회와 협의해 상업적으로 합리적인 투자만을 대통령에게 추천하도록 규정돼 있다. 구체적인 투자 대상은 조선·에너지·반도체·의약품·핵심 광물·인공지능(AI)·양자컴퓨팅 등으로 양국의 경제 및 국가안보 이익을 증진하는 분야다.

알래스카 천연가스 프로젝트는 트럼프 대통령의 핵심 국정 과제 중 하나로 트럼프 행정부 출범 이후 한·일 투자금 투입 가능성이 꾸준히 거론됐다. 하워드 러트닉 미국 상무장관도 지난해 10월 엑스를 통해 “한국으로부터 투자받을 2000억달러의 대상에는 알래스카 천연가스 파이프라인과 에너지 인프라, 핵심 광물, 첨단 제조업, 인공지능과 양자컴퓨터가 포함된다”고 밝힌 바 있다.

다만 알래스카 파이프라인 사업은 채산성 등을 둘러싼 우려로 한국 측이 그간 미국 측의 거듭된 참여 요청에도 신중한 입장을 보여온 영역이다. 이런 상황에서 트럼프 대통령이 한·일 투자금의 사용처로 알래스카 가스관을 공개적으로 강조한 것은 대미 투자금의 사용처를 둘러싸고 한국 측 의사가 제대로 반영되지 못하는 것 아니냐는 우려가 커질 수 있다는 지적이다.