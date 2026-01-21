창간 80주년 경향신문

이 대통령 21일 신년 기자회견… 이혜훈 논란·검찰개혁 등 답변 주목

경향신문

이재명 대통령이 21일 신년 기자회견을 열고 새해 국정 구상을 밝힌다.

이날 회견에서는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인선을 둘러싼 논란과 검찰개혁 후속 입법, 행정통합, 고환율·부동산 대책 등 주요 현안에 대한 질의가 전반적으로 나올 것으로 보인다.

기자회견은 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'을 슬로건으로 청와대 영빈관에서 약 90분간 진행된다.

이 대통령 21일 신년 기자회견… 이혜훈 논란·검찰개혁 등 답변 주목

입력 2026.01.21 07:38

수정 2026.01.21 07:43

  • 심윤지 기자

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 열린 제2회 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 21일 신년 기자회견을 열고 새해 국정 구상을 밝힌다. 임기 중 세 번째 기자회견이자, 집무실을 청와대로 이전한 이후 첫 공식 기자회견이다.

이날 회견에서는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인선을 둘러싼 논란과 검찰개혁 후속 입법, 행정통합, 고환율·부동산 대책 등 주요 현안에 대한 질의가 전반적으로 나올 것으로 보인다.

기자회견은 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’을 슬로건으로 청와대 영빈관에서 약 90분간 진행된다. 내외신 기자 약 160명이 참석할 예정이다.

이 대통령은 집권 첫해 비상계엄 사태의 여파를 극복하는 과정에서 국민이 보여준 인내와 협조에 감사를 전하고, 집권 2년 차를 맞아 국정운영의 대전환을 통해 성장의 결실을 만들어가겠다는 의지를 부각할 전망이다. 질의응답은 사전 조율 없이 진행되며, 각종 첨예한 현안에 대한 대통령의 가감없는 답변이 이어질 것으로 보인다.

우선 기획예산처 장관으로 지명된 이 후보자의 부정청약·갑질 등 의혹과 최근 청문회 파행 사태에 대한 이 대통령의 입장을 묻는 질문이 나올 가능성이 크다. 정부가 발표한 검찰개혁 후속입법안을 두고 여당 내 우려가 이어지는 가운데, 쟁점으로 떠오른 공소청 보완수사권과 중대범죄수사청(중수청) 인력 구조 이원화에 대한 언급이 있을지도 주목된다.

이밖에도 최근 추진 중인 광역자치단체 행정통합, 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 요구하는 ‘쌍특검(통일교·공천헌금 특검)’ 수용 여부에 대한 질문이 나올 것으로 전망된다. 고환율 대응, 코스피 5000포인트 돌파를 앞둔 증시 상황, 부동산 대책 등 경제 현안도 주요 질문 대상이다.

외교 분야에서는 한반도 평화공존 프로세스와 관련한 메시지가 관전 포인트다. 북한의 ‘한국발 무인기 침투’ 주장이라는 변수가 불거진 가운데 한미·한일·한중 외교 성과를 토대로 북한을 대화 테이블로 이끌 복안이 언급될 수 있다.

이규연 홍보소통수석은 “이 대통령은 2026년을 대도약의 원년으로 삼아 대전환을 위한 국정 구상을 소상히 밝힐 예정”이라 말했다.

한편 이 대통령은 이날 저녁 재편된 더불어민주당 원내지도부와 만찬을 할 계획이다. 한병도 원내대표 당선 이후 10일 만으로, 천준호 원내운영수석부대표와 김한규 원내정책수석, 전용기 원내소통수석 등이 참석할 것으로 전해졌다.

