창간 80주년 경향신문

영하권 한파 계속…제주 산지 최대 25㎝ 적설

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

영하권 한파 계속…제주 산지 최대 25㎝ 적설

입력 2026.01.21 08:02

중부 지방 중심으로 많은 눈이 예보됐던 지난 12일 서울 도심에서 눈이 내리자 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

중부 지방 중심으로 많은 눈이 예보됐던 지난 12일 서울 도심에서 눈이 내리자 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

수요일인 21일은 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

전라 서해안과 전북 남부 내륙, 광주·전남 중부 내륙, 제주도에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

아침까지는 충남 서해안과 세종·충남 북부 내륙에 눈이 내리겠고, 늦은 오후부터 세종·충남 북부 내륙과 충북 중·남부, 밤부터는 대전과 전남 서부 남해안에도 눈이 오는 곳이 있겠다.

아침까지 경기 남부 서해안과 그 밖의 충남권, 충북 중·남부, 전라권 일부 지역에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 가능성이 있다.

21일부터 22일까지 예상 적설량은 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 서해 5도, 세종·충남 북부 내륙 1∼3㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안, 전북 북부 서해안·남부 내륙 1∼5cm, 전북 남부 서해안, 전남 서해안, 제주도 해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주도 산지 5∼20cm(많은 곳 25cm 이상), 울릉도·독도 10∼30㎝다.

22일까지 예상 강수량은 서해 5도, 대전·세종·충남 북부 내륙, 충남 서해안, 충북 중·남부 1mm 안팎, 전북 북부 서해안·남부 내륙 5㎜ 미만, 전북 남부 서해안과 전남 서해안 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜, 울릉도·독도 10∼30㎜다.

당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 강한 추위가 이어지겠다. 낮 최고기온은 -6∼3도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -11.8도, 인천 -10.4도, 수원 -10.8도, 춘천 -14.3도, 강릉 -6.3도, 청주 -8.9도, 대전 -8.7도, 전주 -8.7도, 광주 -6.3도, 제주 2.0도, 대구 -6.3도, 부산 -2.7도, 울산 -4.7도, 창원 -4.0도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글