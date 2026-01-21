영하권 한파 계속…제주 산지 최대 25㎝ 적설

수요일인 21일은 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

전라 서해안과 전북 남부 내륙, 광주·전남 중부 내륙, 제주도에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

아침까지는 충남 서해안과 세종·충남 북부 내륙에 눈이 내리겠고, 늦은 오후부터 세종·충남 북부 내륙과 충북 중·남부, 밤부터는 대전과 전남 서부 남해안에도 눈이 오는 곳이 있겠다.

아침까지 경기 남부 서해안과 그 밖의 충남권, 충북 중·남부, 전라권 일부 지역에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 가능성이 있다.

21일부터 22일까지 예상 적설량은 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 서해 5도, 세종·충남 북부 내륙 1∼3㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안, 전북 북부 서해안·남부 내륙 1∼5cm, 전북 남부 서해안, 전남 서해안, 제주도 해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주도 산지 5∼20cm(많은 곳 25cm 이상), 울릉도·독도 10∼30㎝다.

22일까지 예상 강수량은 서해 5도, 대전·세종·충남 북부 내륙, 충남 서해안, 충북 중·남부 1mm 안팎, 전북 북부 서해안·남부 내륙 5㎜ 미만, 전북 남부 서해안과 전남 서해안 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜, 울릉도·독도 10∼30㎜다.

당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 강한 추위가 이어지겠다. 낮 최고기온은 -6∼3도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -11.8도, 인천 -10.4도, 수원 -10.8도, 춘천 -14.3도, 강릉 -6.3도, 청주 -8.9도, 대전 -8.7도, 전주 -8.7도, 광주 -6.3도, 제주 2.0도, 대구 -6.3도, 부산 -2.7도, 울산 -4.7도, 창원 -4.0도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m로 예상된다.