[속보]군경, ‘북 무인기 침투 주장’ 민간인 피의자 자택·사무실 압수수색

항공안전법 등 위반 혐의

북한의 ‘한국발 무인기 침투 주장’을 놓고 용의자를 특정해 수사를 이어오던 군·경 합동조사 테스크포스(TF)가 피의자 3명의 자택과 사무실을 압수수색하고 있다.

TF는 21일 오전 8시쯤부터 무인기 사건 관련 민간인 피의자 3명의 주거지 및 사무실 등에 대해 항공안전법 등 위반 혐의로 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

TF는 지난 16일 용의자 중 한 명인 장모씨를 불러 조사했다. 장씨는 무인기를 날린 것으로 지목된 인물이다. ‘에스텔 엔지니어링’이라는 무인기 제작·판매업체의 대표를 맡고 있다. 경찰이 조사 사실을 알리자 장씨와 대학 선후배 사이인 오모씨는 언론 인터뷰에서 무인기를 날린 것은 자신이라고 주장했다. 오씨는 에스텔 엔지니어링에서 이사직을 맡았다.

TF는 장씨, 오씨 외에도 김모씨를 용의자로 두고 수사를 펼쳐왔다. 김씨는 에스텔 엔지니어링에서 ‘대북전담이사’직을 맡았던 인물이다. 이날 TF의 압수수색은 장씨와 오씨 등 에스텔 엔지니어링 관계자들을 상대로 진행된 것으로 보인다. TF 관계자는 “압수물 분석 및 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어 두고 철저히 수사할 예정”이라고 말했다.