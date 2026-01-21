조기 귀국 이준석, 장동혁 찾아 “건강 먼저 챙겨달라, 단식보다 강한 것 강구”

청와대·여당 향해선 “예의·존중 지켜야”

이준석 개혁신당 대표가 21일 7일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문해 “건강을 먼저 챙기고 투쟁에 나서달라”고 말했다.

이 대표는 이날 오전 국회 로텐더홀의 단식 농성장을 찾아 장 대표에게 “장기 투쟁이 되지 않을까 하는 우려가 든다. 함께 몸을 추스르는 게 어떨까 하는 생각이 든다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “천하람 원내대표가 필리버스터(무제한 토론) 1번 주자로 올라 최선을 다해주신 점 때문에 단식할 수 있는 계기가 생겼다”며 “특검에 대해 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아서 여기까지 올 수 있었던 것에 감사한다”고 답했다.

이 대표는 장 대표와 대화를 나눈 직후 기자들과 만나 “효율적인 방법이 무엇인지 오전 중 검토하겠다”며 “단식보다 더 강한 걸 강구해야 할지도 모르겠다. 최대한 강구해보겠다”고 했다.

그는 청와대와 더불어민주당 측이 장 대표의 단식 농성장을 방문하지 않은 것과 관련해서는 “이례적인 상황”이라고 말했다. 이 대표는 “여당 지도부는 어떠한 경우에도 (단식을) 중단해 달라고 요청해왔다”며 “어떤 상황이든 (야당에 대한) 예의와 존중을 지켜야 한다. 이에 대해 늦지 않게 책임지는 자세를 보여야 한다”고 했다.

해외 출장 중이던 이 대표는 장 대표가 통일교·공천헌금 특검을 요구하는 단식 농성을 시작하자 공조를 위해 조기 귀국했다.