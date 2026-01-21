창간 80주년 경향신문

조기 귀국 이준석, 장동혁 찾아 “건강 먼저 챙겨달라, 단식보다 강한 것 강구”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이준석 개혁신당 대표가 21일 7일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문해 "건강을 먼저 챙기고 투쟁에 나서달라"고 말했다.

이 대표는 이날 오전 국회 로텐더홀의 단식 농성장을 찾아 장 대표에게 "장기 투쟁이 되지 않을까 하는 우려가 든다. 함께 몸을 추스르는 게 어떨까 하는 생각이 든다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "천하람 원내대표가 필리버스터 1번 주자로 올라 최선을 다해주신 점 때문에 단식할 수 있는 계기가 생겼다"며 "특검에 대해 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아서 여기까지 올 수 있었던 것에 감사한다"고 답했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

조기 귀국 이준석, 장동혁 찾아 “건강 먼저 챙겨달라, 단식보다 강한 것 강구”

입력 2026.01.21 09:44

수정 2026.01.21 09:47

펼치기/접기

청와대·여당 향해선 “예의·존중 지켜야”

통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 단식 7일 차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 이준석 개혁신당 대표와 인사하고 있다. 박민규 선임기자

통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 단식 7일 차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 이준석 개혁신당 대표와 인사하고 있다. 박민규 선임기자

이준석 개혁신당 대표가 21일 7일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문해 “건강을 먼저 챙기고 투쟁에 나서달라”고 말했다.

이 대표는 이날 오전 국회 로텐더홀의 단식 농성장을 찾아 장 대표에게 “장기 투쟁이 되지 않을까 하는 우려가 든다. 함께 몸을 추스르는 게 어떨까 하는 생각이 든다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “천하람 원내대표가 필리버스터(무제한 토론) 1번 주자로 올라 최선을 다해주신 점 때문에 단식할 수 있는 계기가 생겼다”며 “특검에 대해 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아서 여기까지 올 수 있었던 것에 감사한다”고 답했다.

이 대표는 장 대표와 대화를 나눈 직후 기자들과 만나 “효율적인 방법이 무엇인지 오전 중 검토하겠다”며 “단식보다 더 강한 걸 강구해야 할지도 모르겠다. 최대한 강구해보겠다”고 했다.

그는 청와대와 더불어민주당 측이 장 대표의 단식 농성장을 방문하지 않은 것과 관련해서는 “이례적인 상황”이라고 말했다. 이 대표는 “여당 지도부는 어떠한 경우에도 (단식을) 중단해 달라고 요청해왔다”며 “어떤 상황이든 (야당에 대한) 예의와 존중을 지켜야 한다. 이에 대해 늦지 않게 책임지는 자세를 보여야 한다”고 했다.

해외 출장 중이던 이 대표는 장 대표가 통일교·공천헌금 특검을 요구하는 단식 농성을 시작하자 공조를 위해 조기 귀국했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글