공공건축물에 목재 사용 확대···충남도 ‘친환경 공공건축 사업’ 추진

교육·복지·문화·체육 등 공공건축 ‘396건’ “목재 이용 활성화로 2045 탄소중립 기여”

충남도가 기후위기에 대응하기 위한 ‘친환경 공공건축 사업’ 추진에 본격 나섰다.

도는 이달 기준 도와 15개 시·군이 추진 중인 교육·복지·문화·체육 분야 공공건축 사업이 총 396건, 사업비는 6조9725억원에 달한다고 21일 밝혔다.

도는 공공건축물에 목재 사용을 확대해 2045 탄소중립 실현에 기여한다는 구상이다. 우선 ‘목재 이용 공공건축 지원사업’ 대상지인 예산 광시·대흥·응봉 등 3곳은 올해 설계용역을 마무리하고 착공에 들어간다.

충남형 공공임대주택 공급 사업인 ‘도시리브투게더’ 사업에도 어린이집과 도서관 등 부대복리시설을 목구조로 적용하고 목재를 활용한 외부공간을 조성해 목재 친화 단지로 조성한다. 첫 사업지인 내포지구는 연내 준공을 앞두고 있다.

도는 올해 안에 목재 이용 공공건축 지원사업 대상지 2곳을 추가로 발굴해 전통과 현대 건축을 아우르는 다양한 공공건축 분야로 목재 활용을 확대함으로써 탄소중립 실현에 기여한다는 방침이다.

공공건축 사업비 규모는 도가 1조8588억원으로 가장 많고 이어 천안시 7038억원, 서산시 6830억원 순이다. 사업 건수로는 서산시가 40건으로 가장 많으며 도와 청양군이 각각 35건을 추진하고 있다.

사업 단계별로는 건축기획(기본계획 수립·투자심사 등) 106건, 설계 103건, 공사 중이거나 공사 계약 절차에 들어간 사업이 187건이다.

도는 도민의 일상과 밀접한 공공건축물의 품질을 높여 쾌적한 공간환경을 제공하기 위해 제도적 기반을 지속적으로 강화하고 있다. 2024년에는 건축도시국을 신설해 부서별로 분산돼 있던 공공건축 업무를 통합·총괄하고 있으며 올해는 별도로 운영되던 공공건축지원센터 기능도 건축도시국에서 직접 수행해 공공건축 전반에 대한 총괄 기능을 한층 강화할 계획이다.

또 41명으로 구성된 민간전문가를 활용해 사업의 전문성을 높이는 한편, 민간의 공공건축 참여를 확대해 도민의 다양한 요구와 의견이 정책에 반영될 수 있도록 할 방침이다.