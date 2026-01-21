창간 80주년 경향신문

용인시장, 반도체 산단 이전 논란에 “국가가 책임져야”

경향신문

용인시장, 반도체 산단 이전 논란에 "국가가 책임져야"

입력 2026.01.21 10:35

수정 2026.01.21 10:44

이상일 용인시장이 지난 20일 용인시 처인구청 대회의실에서 열린 양지읍·원삼면·백암면 주민들과 함께하는 권역별 소통간담회에서 발언하고 있다. 용인시 제공

이상일 용인시장이 지난 20일 용인시 처인구청 대회의실에서 열린 양지읍·원삼면·백암면 주민들과 함께하는 권역별 소통간담회에서 발언하고 있다. 용인시 제공

이상일 용인시장이 용인 반도체 산단 이전 논란과 관련해 “차질 없이 조속히 추진돼야 한다”고 밝혔다.

이 시장은 지난 20일 용인시 처인구청 대회의실에서 열린 양지읍·원삼면·백암면 주민들과 함께하는 권역별 소통간담회에서 이같이 밝혔다.

이 시장은 “용인의 반도체 프로젝트를 일부 정치권에서 흔드는 움직임이 계속되고 있는데, 정부가 클러스터 조성과 관련해 이미 세운 전력·용수 공급 등의 계획을 신속히 진행하는 책임있는 자세를 보여야 한다”며 “용인 반도체 프로젝트의 원활한 진행은 용인만의 문제가 아니라 대한민국 반도체 산업 경쟁력과 직결된 국가적 과업”이라고 했다.

이 시장은 “용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지는 국가가 지정한 산업단지이며, SK하이닉스의 용인반도체 클러스터 일반산업단지 는 국가산단과 함께 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됐다”며 “정부에 전력·용수·도로 등 핵심 기반시설 지원 책임이 있다”고도 강조했다.

그러면서 “그럼에도 시민들은 국가의 미래를 생각하며 이를 감내하고 있는데, 선거를 앞두고 정치적 목적에서 용인 클러스터 새만금 이전을 주장하며 혼란을 일으키는 것은 매우 무책임한 행동”이라고 밝혔다.

한편 용인에 추진되고 있는 대규모 반도체 산업단지 조성을 두고 지역 정치권과 시민사회에서는 수도권이 아닌 지방으로 이전해야 한다는 요구가 잇따르고 있다.

