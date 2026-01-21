창간 80주년 경향신문

인천 청라에 2조원 들여 ‘문화·관광 복합단지’ 조성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천 서구 청라국제도시에 문화·관광 복합단지가 조성된다.

인천경제자유구역청은 21일 미국 유명 호텔 체인 케슬러 컬렉션이 한국토지주택공사와 '청라 아이콘 시티 프로젝트' 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

청라 I-CON City은 인천시가 추진하는 'K-콘랜드' 프로젝트의 일환으로 청라 투자유치 용지 26만㎡에 문화·관광 복합단지를 개발하는 내용이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 청라에 2조원 들여 ‘문화·관광 복합단지’ 조성

입력 2026.01.21 10:40

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청라 I-CON City 조감도. 인천경제자유구역청 제공

청라 I-CON City 조감도. 인천경제자유구역청 제공

인천 서구 청라국제도시에 문화·관광 복합단지가 조성된다.

인천경제자유구역청은 21일 미국 유명 호텔 체인 케슬러 컬렉션이 한국토지주택공사(LH)와 ‘청라 아이콘 시티(I-CON City·Incheon Contents City) 프로젝트’ 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

청라 I-CON City은 인천시가 추진하는 ‘K-콘랜드’ 프로젝트의 일환으로 청라 투자유치 용지 26만㎡에 문화·관광 복합단지를 개발하는 내용이다.

케슬러 컬렉션 등은 1조9867억원을 투입해 호텔, 리조트& 콘도, 박물관, 아레나, 시각 특수효과(VFX) 스튜디오, 시니어하우스, 공원 등을 조성할 계획이다.

청라 I-CON City 사업에는 다올자산운용과 갤럭시코퍼레이션 등이 전략적 출자자로 참여하고, SK증권은 재무적 참여사, 포스코이앤씨는 건설 참여사로 참여할 예정이다.

프로젝트 대표사인 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 유명 호텔 체인으로 호텔과 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 시설을 지역의 대표 문화 복합시설로 개발·운영해왔다.

유정복 인천시장은 “케슬러 컬렉션의 청라국제도시 투자는 인천의 문화예술 생태계 구축에 중요한 촉매제가 될 것”이라며 “청라의 문화·관광·콘텐츠 인프라를 고도화하기 위해 관계기관·기업과 적극적인 협력을 통해 사업 추진 관련 절차를 진행해 나갈 계획”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글