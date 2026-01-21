인천 청라에 2조원 들여 ‘문화·관광 복합단지’ 조성

인천 서구 청라국제도시에 문화·관광 복합단지가 조성된다.

인천경제자유구역청은 21일 미국 유명 호텔 체인 케슬러 컬렉션이 한국토지주택공사(LH)와 ‘청라 아이콘 시티(I-CON City·Incheon Contents City) 프로젝트’ 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

청라 I-CON City은 인천시가 추진하는 ‘K-콘랜드’ 프로젝트의 일환으로 청라 투자유치 용지 26만㎡에 문화·관광 복합단지를 개발하는 내용이다.

케슬러 컬렉션 등은 1조9867억원을 투입해 호텔, 리조트& 콘도, 박물관, 아레나, 시각 특수효과(VFX) 스튜디오, 시니어하우스, 공원 등을 조성할 계획이다.

청라 I-CON City 사업에는 다올자산운용과 갤럭시코퍼레이션 등이 전략적 출자자로 참여하고, SK증권은 재무적 참여사, 포스코이앤씨는 건설 참여사로 참여할 예정이다.

프로젝트 대표사인 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 유명 호텔 체인으로 호텔과 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 시설을 지역의 대표 문화 복합시설로 개발·운영해왔다.

유정복 인천시장은 “케슬러 컬렉션의 청라국제도시 투자는 인천의 문화예술 생태계 구축에 중요한 촉매제가 될 것”이라며 “청라의 문화·관광·콘텐츠 인프라를 고도화하기 위해 관계기관·기업과 적극적인 협력을 통해 사업 추진 관련 절차를 진행해 나갈 계획”이라고 말했다.