서울 관악구는 지난 20일 미성동 주민의 숙원사업인 복합청사 개청식을 열었다고 21일 밝혔다.

기존 미성동 주민센터 청사는 준공 후 30년이 지나 노후화됐고 공간이 협소해 민원 처리와 각종 주민 프로그램 운영에 불편을 겪었다.

이에 구는 2023년 8월 약 181억원을 투입해 신청사 건립에 나섰고, 약 2년 간의 공사 끝에 지난해 11월 미성동 복합청사를 완공했다.

미성동 복합청사는 지하 1층~지상 4층 연 면적 2138.51㎡ 규모이다. 민원실, 상담실, 작은 도서관, 주민자치회 사무실, 다목적 강당 등 다양한 기능을 한 곳에 갖췄다.

특히 환경공무관의 안전하고 쾌적한 작업 환경 조성을 위해 ‘환경공무관 휴게실’을 새로 갖췄다. 이번 환경공무관 휴게실은 구에서 낙성대동, 남현동, 신사동 주민센터에 이어 동 주민센터에 입주한 4번째 휴게실이다.

박준희 구청장은 “새해 시작과 함께 문을 연 미성동 새 복합청사는 미성동 주민의 행복을 향하는 여정의 새 출발선이 될 것”이라며 “미성동 복합청사가 지역 공동체 활동의 구심점이자, 문화와 배움이 살아 숨 쉬는 마을 거점으로 자리매김하기를 기원한다”라고 말했다.