강원도, 산사태 취약지역에 사방시설 설치 확대···사방댐 60개 등 설치

강원도는 집중호우와 태풍 등 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위해 올해 393억 원을 들여 산사태 취약지역을 중심으로 사방시설 설치 사업을 시행하기로 했다고 21일 밝혔다.

올해 신규 설치하는 사방시설은 사방댐 60개, 다목적 사방댐 1개, 산림유역관리 10개, 산지사방 25㏊, 계류보전 28㎞다.

계류보전은 산간 계류의 경사면 기울기를 줄여 물흐름 속도를 늦추고 침식과 토사 유실을 막는 사방사업이다.

신규 사업은 오는 6월 말까지 완료하고, 규모가 큰 다목적 사방댐과 산림유역 관리사업 11월까지 마무리할 계획이다.

또 지난해 7월 집중호우로 발생한 산사태 피해지 복구를 위해 5억 원을 들여 산지사방 1.31㏊를 우기 전까지 복구 완료할 방침이다.

산사태 발생 시 인명과 재산 피해가 우려되는 산사태 취약지역 관리도 대폭 강화한다.

산림재난대응단 1214명과 임도 관리단 75명을 활용해 3268개 산사태 취약지역과 임도 1814㎞에 대한 점검도 강화한다.

인명 피해 예방을 위해 산사태 취약지역 거주민 3901가구 5227명에게 대피 장소를 미리 안내하고, 823개 대피 장소의 대응 체계도 유지하기로 했다.

윤승기 강원도 산림환경국장은 “산사태로 인한 피해가 발생하지 않도록 취약지역에 사방사업을 집중적으로 추진하고, 산림재난대응단 등을 통해 현장 점검도 강화하겠다”라고 말했다.