‘북미 올해의 차’ 선정 팰리세이드, 비결은 차세대 하이브리드 시스템…“넓은 실내공간과 첨단 편의사양도 한몫”

현대차 팰리세이드가 ‘2026 북미 올해의 차’에서 2위 닛산 리프와 3위 루시드 그래비티를 큰 폭의 점수 차로 누르고 유틸리티 부문에 최종 선정된 것으로 드러났다.

미국과 캐나다의 자동차 전문 기자 50명으로 구성된 북미 올해의 차 심사위원단은 지난 14일(현지시간) 디트로이트 오토쇼에서 수상 결과를 발표한 후 공식 홈페이지에 부문별 후보 차량의 최종 점수와 심사평을 공개했다.

21일 북미 올해의 차 공식 홈페이지를 보면 팰리세이드는 270점을 획득해 닛산 리프(135점)와는 2배, 루시드 그래비티(85점)와는 3배 이상의 점수 격차를 기록했다.

심사위원들은 팰리세이드의 가격 대비 뛰어난 가치와 완성도, 상위 차급에 준하는 고급감과 편의 사양을 수상의 핵심 요인으로 지목했다. 특히 차세대 하이브리드 시스템을 팰리세이드의 주요 강점으로 꼽았다. 오토가이드 편집국장 그렉 밀리오레는 “현대차가 추가한 하이브리드 시스템은 연비를 높여 가족 이동에 안성맞춤”이라고 강조했고, 액시오스 교통 전문 기자 조앤 뮬러는 “팰리세이드는 시작 가격이 4만달러 미만이면서도 새로운 하이브리드 파워트레인이 추가돼 가치와 기술, 효율성의 완벽한 조화를 보여준다”고 평가했다.

팰리세이드의 공간성과 실용성에 대한 호평도 이어졌다. 드리븐 기자 톰 벨크는 “탁월한 실용성을 갖춘 진정한 SUV”라고 했고, 유튜브 구독자 109만명을 보유한 레드라인 리뷰 편집장 소피안 베이는 “가격 대비 최고의 가족용 SUV”라고 했다.

현대차는 팰리세이드의 이번 북미 올해의 차 수상을 계기로 북미 시장에서 존재감을 더욱 강화하며 대표적인 가족용 SUV 위상을 견고히 해나간다는 목표다.

현대차 관계자는 “특히 차세대 하이브리드 시스템을 앞세운 뛰어난 상품성이 전동화 전환기에도 실효성 있는 대안으로 자리매김하며, 현대차의 북미 시장 입지 강화에 힘을 보탤 것으로 기대된다”고 말했다.