이 대통령 "환율, 한두 달 뒤 1400원 전후로 하락 전망···한국만의 현상은 아냐"

이재명 대통령은 21일 고환율 문제에 대해 "관련 책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다"고 말했다.

이 대통령은 현재의 고환율에 대해 "일부에서는 '뉴노멀'이라고도 한다"며 "대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황"이라고 말했다.

이 대통령은 "특별한 대책이 있으면 이미 했겠다. 정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다"고 말했다.

이 대통령 “환율, 한두 달 뒤 1400원 전후로 하락 전망···한국만의 현상은 아냐”

입력 2026.01.21 11:19

수정 2026.01.21 11:23

  • 곽희양 기자

이재명 대통령, 청와대서 신년 기자회견

“엔화의 달러 연동에 비하면 좀 견디고 있는 편”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 21일 고환율 문제에 대해 “관련 책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 최근 고환율 문제에 대해 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 현재의 고환율에 대해 “일부에서는 ‘뉴노멀’이라고도 한다”며 “대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라고 말했다. 이 대통령은 “특별한 대책이 있으면 이미 했겠다. 정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 일본과 비교하며 “원화 환율은 엔화 환율에 연동된 측면이 있다. 일본에 비하면 우리는 평가절하가 덜된 편”이라며 “일본 기준에 그대로 맞추면 아마 1600원 정도 돼야 하는데, 엔화의 달러 연동에 비하면 좀 견디고 있는 편이라고 봐주면 된다”고 말했다.

