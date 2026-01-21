인도 집권 여당, 45세 나빈 대표 선출···역대 최연소 당수

나렌드라 모디 인도 총리가 사실상 이끄는 집권 여당인 인도국민당(BJP)이 역대 최연소인 45세 정치인을 당 대표로 선출했다.

21일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 BJP는 전날 니틴 나빈(45) 비하르주 의원을 당 대표로 임명했다고 밝혔다. 나빈 대표는 모디 총리 등 당 지도부의 추천을 받아 별도의 투표 절차 없이 선출됐다.

이로써 나빈 대표는 40대 중반의 비교적 젊은 나이에 인도 최대 정당이자 집권 여당인 BJP의 역대 최연소 대표가 됐다. 전날 수도 뉴델리에서 열린 취임식에는 모디 총리를 비롯해 아미트 샤 내무부 장관, 피유시 고얄 상공부 장관 등이 참석했다.

모디 총리는 취임식에서 “나빈 대표는 이 위대한 정당의 12번째 대표를 맡게 됐다”며 “당과 관련해서는 나는 한 명의 당원이고, 그는 나의 상사”라고 말했다.

나빈 대표는 연설에서 모디 총리를 세대를 초월한 지도자라고 평가하며, 젊은 세대의 적극적인 정치 참여를 촉구했다. 인도 선거관리위원회에 따르면 전체 유권자 약 10억 명 가운데 18∼39세 유권자가 40%를 넘는다.

나빈 대표는 인도에서 가장 빈곤한 지역 가운데 하나로 꼽히는 비하르주에서 5선 주의원을 지냈지만 전국적인 인지도는 상대적으로 낮은 정치인으로 평가된다. 외신들은 BJP가 올해 남부 타밀나두주와 동부 서벵골주에서 치러질 선거를 앞두고 젊은 유권자층 공략을 위해 세대교체에 나선 것으로 분석했다.

내년에는 인도에서 인구가 가장 많은 북부 우타르프라데시주에서도 주 선거가 예정돼 있다. 이 지역은 BJP가 2024년 총선에서 기대에 못 미치는 성적을 거둔 곳이다.

인도 정치 전문가인 닐란잔 무코파디야이도 블룸버그에 “BJP가 (나빈 대표 선출로) 전하려고 하는 정치적 메시지는 그들이 새 리더십 프로젝트를 시작했다는 것”이라고 말했다.