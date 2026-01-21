창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령 "조직 권력 뺏는 게 검찰개혁 목표 아냐…보완수사 안 하는게 맞지만 예외적 필요"

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 21일 "저는 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다. 그러나 예외적으로 필요한 경우가 있다"며 "누군가의 권력을, 조직의 권력을 뺏는 게 목표가 아니다"라고 밝혔다.

이 대통령은 "그런 경우에는 남용의 가능성을 봉쇄하고 아주 예외적인 경우에는 남용의 여지가 없게 안전한 틀을 만든 다음에 그런 것 정도는 해주는 실제로 국가 업무를 효율적으로 처리하는 계기이기도 하지 않나"라고 말했다.

이 대통령은 "검찰개혁의 핵심은 검찰한테 권력을 뺏는 게 목표가 아니다"라며 "그건 수단과 과정"이라고 밝혔다.

  • 정치 대통령 신년 기자회견

[속보]이 대통령 “조직 권력 뺏는 게 검찰개혁 목표 아냐…보완수사 안 하는게 맞지만 예외적 필요”

입력 2026.01.21 12:11

수정 2026.01.21 12:22

  • 민서영 기자

“의심·미움 다 이해 하지만 법 체계 어길 수 없어”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026 신년기자회견에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026 신년기자회견에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 “저는 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다. 그러나 예외적으로 필요한 경우가 있다”며 “누군가의 권력을, 조직의 권력을 뺏는 게 (검찰개혁의) 목표가 아니다”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 연 신년 기자회견에서 “(검찰에 대한) 의심이나 미움은 다 이해한다. 그러나 법의 체계를 어길 수는 없다는 걱정이 있다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “예를 들면 공소시효가 이틀 밖에 안 남았는데 송치가 왔다, 이틀밖에 안 남았으면 간단하게 어디 물어보면 된다”며 “그런데 보완수사가 전면 금지되면 경찰로 다시 보내고 가는데 이틀, 오는데 이틀인 경우엔 어떡할 거냐”고 밝혔다.

이 대통령은 “그런 경우에는 남용의 가능성을 봉쇄하고 아주 예외적인 경우에는 남용의 여지가 없게 안전한 틀을 만든 다음에 그런 것(보완수사권) 정도는 해주는 실제로 국가 업무를 효율적으로 처리하는 계기이기도 하지 않나”라고 말했다.

이 대통령은 “검찰개혁의 핵심은 검찰한테 권력을 뺏는 게 목표가 아니다”라며 “그건 수단과 과정”이라고 밝혔다. 그는 “진짜 최종 목표는 국민들의 권리 구제다. 국민들의 인권 보호, 억울하게 범죄 피해자가 구제받을 수 있게 가해자 처벌을 제대로 하는 것”이라고 말했다.

