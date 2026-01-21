창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령, 장동혁 면담 요구에 “지금은 여야 대화가 우선”

이재명 대통령은 21일 통일교·공천헌금 특검 수사를 주장하며 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표가 대통령과의 일대일 회담을 요구하는 것과 관련해 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 '장 대표의 일대일 회담 요구에 응할 생각이 있느냐'는 질문을 받고 " 충분히 대화하고 거기서 좀 더 추가해 돌파구가 필요하거나 또는 대통령이 정치적 결단이 필요하거나 할 때 만나는 게 맞는다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데, 필요하고 유용할 때 만나야 되겠다"면서도 "전에 봤더니 제가 하지도 않은 말을 지어내서 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계시더라"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

  • 정치 대통령 신년 기자회견

[속보]이 대통령, 장동혁 면담 요구에 “지금은 여야 대화가 우선”

입력 2026.01.21 12:35

  • 이유진 기자

이재명 대통령이 21일 오전 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 21일 오전 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 통일교·공천헌금 특검 수사를 주장하며 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표가 대통령과의 일대일 회담을 요구하는 것과 관련해 “지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 ‘장 대표의 일대일 회담 요구에 응할 생각이 있느냐’는 질문을 받고 “(여야가) 충분히 대화하고 거기서 좀 더 추가해 돌파구가 필요하거나 또는 대통령이 정치적 결단이 필요하거나 할 때 만나는 게 맞는다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데, 필요하고 유용할 때 만나야 되겠다”면서도 “전에 봤더니 제가 하지도 않은 말을 지어내서 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계시더라”고 말했다.

그는 “그렇더라도 계속 만나기는 해야 할 것 같고 지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다”며 “뭐든지 제가 개별 정당과 이렇게 직접 소위 말하는 직접 대화, 직거래하면 여야 관계나 여의도 국회는 어떻게 되겠느냐”고 말했다.

댓글