이재명 대통령은 21일 통일교·공천헌금 특검 수사를 주장하며 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표가 대통령과의 일대일 회담을 요구하는 것과 관련해 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 '장 대표의 일대일 회담 요구에 응할 생각이 있느냐'는 질문을 받고 " 충분히 대화하고 거기서 좀 더 추가해 돌파구가 필요하거나 또는 대통령이 정치적 결단이 필요하거나 할 때 만나는 게 맞는다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데, 필요하고 유용할 때 만나야 되겠다"면서도 "전에 봤더니 제가 하지도 않은 말을 지어내서 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계시더라"고 말했다.