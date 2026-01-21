창간 80주년 경향신문

"AI와 바둑두고 키오스크 체험" 도봉구 어르신 디지털센터 개관

경향신문

본문 요약

서울 도봉구에 디지털 교육과 체험을 통해 장·노년층의 디지털 역량을 기를 수 있는 공간이 생겼다.

구는 도봉구민회관 지상 3~4층에 502㎡ 규모의 서울디지털동행플라자 도봉센터가 개관해 운영을 시작한다고 21일 밝혔다.

서울디지털동행플라자는 어르신들이 디지털 기기 사용에 대한 두려움을 없애고 스스로 활용 역량을 키워나갈 수 있는 공간으로 서울 동북권에서는 도봉센터가 유일하다.

"AI와 바둑두고 키오스크 체험" 도봉구 어르신 디지털센터 개관

입력 2026.01.21 12:41

수정 2026.01.21 12:44

  김은성 기자

서울디지털동행플라자 도봉센터 이용자 모습. 도봉구 제공.

서울디지털동행플라자 도봉센터 이용자 모습. 도봉구 제공.

서울 도봉구에 디지털 교육과 체험을 통해 장·노년층의 디지털 역량을 기를 수 있는 공간이 생겼다.

구는 도봉구민회관(도봉로 552) 지상 3~4층에 502㎡ 규모의 서울디지털동행플라자 도봉센터가 개관해 운영을 시작한다고 21일 밝혔다.

서울디지털동행플라자는 어르신들이 디지털 기기 사용에 대한 두려움을 없애고 스스로 활용 역량을 키워나갈 수 있는 공간으로 서울 동북권에서는 도봉센터가 유일하다.

구에 따르면 도봉센터의 가장 큰 특징은 디지털을 ‘생활 맥락’으로 구성한 점이다. 센터는 5대 표준 디지털 체계(신기술·소통·자립·보안·여가)를 중심으로 어르신이 자신의 수준과 관심에 따라 자연스럽게 이동하며 참여할 수 있는 공간으로 조성됐다.

운동·인지·여가 활동을 한 번에 즐길 수 있도록 신체 활동과 디지털 체험을 결합한 ‘디지털 운동존’도 마련했다. 디지털 운동존은 스크린 파크골프와 스마트 근력 운동기, 자전거 등 다양한 디지털 운동기기 50여개를 갖춰 어르신이 움직이면서 자연스럽게 디지털 기기를 익힐 수 있도록 돕는다.

아울러 인공지능(AI) 로봇 바둑과 해피테이블, 키오스크 체험 등으로 쉬면서 디지털을 접하는 구조로 설계해 활동과 휴식이 자연스럽게 이어지도록 했다고 구는 설명했다.

센터 운영 시간은 매주 월요일~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 디지털교육과 체험에 관심이 있는 구민이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “서울디지털동행플라자 도봉센터는 어르신들이 디지털 기기 사용에 대한 두려움을 없애고 스스로 활용 역량을 키워나갈 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 어르신들의 눈높이에 맞춘 세심한 디지털 복지 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

