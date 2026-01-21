크라운해태, ‘임직원 국악공연’ 확대···올해 16개 도시서 개최

크라운해태제과는 올해 임직원 국악공연 ‘크라운해태 한음회’를 전국 16개 도시에서 개최한다고 21일 밝혔다.

크라운해태 한음회는 크라운해태 임직원들과 국악인들이 함께 무대를 꾸미는 전통 국악공연으로 2024년 시작했다. 첫해에는 대전과 대구에서 공연했다.

지난해에는 부산(2회), 광주, 대구에서 4번 공연했으며, 일본 오사카엑스포 특별공연에서도 공연을 선보였다. 지금까지 연인원 1200명이 무대에 올라 지역에서 초청받은 고객 1만명을 만났다.

올해에는 오는 28일 광주광역시 광주예술의전당 대극장에서 처음 공연한다. 이어 2월 경주, 3월 전주, 4월 강릉 등 주요 광역시와 중소도시를 찾아 전국 16개 도시에서 순회공연을 이어갈 계획이다.

전문 예술인들 못지않은 실력을 갖춘 임직원들과 국악인들로 구성된 공연단이 매달 1회 이상 지역 고객들과 전통음악으로 만나는 것이다. 이 공연에는 국악 명인 명창들과 지역 국악 영재들도 무대에 오른다. 문화예술 공연을 접할 기회가 많지 않은 지역 고객들을 직접 찾아 전통 음악의 아름다움을 전하기 위한 시도라고 크라운해태는 설명했다.

국악공연을 후원하는 기업은 있지만, 임직원들이 직접 공연 무대에 오르는 경우는 물론 중소도시를 찾아 공연한 적은 없었다.

크라운해태제과 관계자는 “항상 사랑해 주신 전국 고객들께 흥겹고 즐거운 전통음악으로 행복을 나누고자 임직원들이 직접 찾아가는 공연을 마련했다”고 말했다