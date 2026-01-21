보령서 고병원성 AI 2차 발생···“12만마리 살처분”

천북면 육용종계 농장서 H5형 검출 반경 10㎞ 이동 제한 등 조치

충남 보령시가 고병원성 조류인플루엔자(AI) 2차 발생에 따른 확산 방지에 나섰다.

보령시는 지역재난안전대책본부를 가동하고 재난상황실을 운영하며 방역대 편성, 이동 제한, 방역 지원, 살처분, 통제초소 운영, 역학조사 등 분야별 임무를 분담해 대응하고 있다고 21일 밝혔다.

이번 2차 발생은 지난해 12월17일 1차 발생 농장(청소면)의 방역대 해제 검사를 진행하던 중 천북면 소재 육용종계 농장에서 폐사 개체가 증가해 재검사를 실시한 결과, 지난 20일 양성으로 판정되면서 확인됐다. 이어 21일 충남도 동물위생시험소의 정밀검사 결과 고병원성 AI(H5형) 항원이 최종 검출됐다.

시는 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞ 이내 가금농가에 대해 이동 제한 조치를 시행했으며 해당 농장에서 사육 중인 가금류 12만마리에 대한 살처분을 진행할 예정이다.

또 주요 도로와 축산시설 출입구에 설치된 거점소독소 2곳(천북·청소)을 24시간 운영하며 차량과 인원에 대한 소독을 강화하고 있다.

보령시는 1차 발생 이후 전 농장을 대상으로 전담 공무원을 편성해 지속적인 예찰과 점검을 실시해 왔으며 축산 등록 차량 600대에 방역 상황을 문자로 안내하는 등 선제적 방역 활동을 이어왔다.

장진원 보령시 부시장은 “가금류 사육 농가에서는 축사 출입 시 철저한 소독과 방역 수칙을 준수하고 의심 증상 발견 시 즉시 신고해야 한다”고 말했다.

한편 AI 의심 증상이 발견될 경우 보령시 농업기술센터 축산과(041-930-7922) 또는 가까운 읍·면·동 행정복지센터로 즉시 신고하면 된다.