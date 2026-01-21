전남도, 농수산식품 수출 사상 첫 8억달러 돌파···전년 대비 12.7% 늘어

전남도는 “지난해 농수산식품 수출액이 전년 대비 12.7% 증가한 8억7767만 달러를 기록했다”고 21일 밝혔다. 이는 역대 최고 실적이자 사상 첫 8억 달러 돌파다.

전남 농수산식품 수출은 2021년 5억6012만 달러에서 2023년 6억3163만 달러, 2024년 7억7878만 달러로 꾸준한 상승세를 보였다. 2025년에는 처음으로 8억 달러 선을 넘어섰다.

도는 수출 특화품목 직불금 및 보험료 지원 등 경쟁력 강화 정책과 해외 시장개척단 파견 등 공격적인 마케팅이 주효했다고 분석했다. 전 세계적인 ‘K-푸드’ 확산 흐름도 수출 확대를 견인했다.

품목별로는 수산식품이 5억4925만 달러로 전체의 62.6%를 차지했다. 특히 김(4억3167만 달러)은 단일 품목으로 전체 수출액의 49.1%를 담당했다. 신선농산물 수출도 1억314만 달러로 전년보다 23.3% 늘었다. 전남 쌀은 일본 첫 수출(336t)에 성공하며 국내 전체 쌀 수출량의 절반(50.6%)을 넘겼다.

국가별로는 미국 시장 수출이 1억7512만 달러로 13.1% 증가했다. 통상 환경 악화 속에서도 김(10.4%)과 배(17.3%) 수출이 늘었다. 우크라이나(41.4%), 태국(32.1%), 폴란드(29.9%), 독일(24.9%) 등 신흥 시장 성장세도 뚜렷해 수출국 다변화가 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 시군별로는 영광(283.4%), 함평(174.6%), 화순(171.7%)의 수출 증가폭이 컸다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “2026년 농수산식품 수출 10억 달러 달성을 목표로 해외 판촉과 시장 개척 적극 추진, 수출기업 맞춤형 지원 확대와 온라인 수출 플랫폼 입점 지원, 글로벌 마케팅 강화를 통해 수출 성장을 이어가겠다”고 말했다.