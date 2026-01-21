[속보]법원 “한덕수, 경향신문 등 단전·단수 이상민 독려···헌법서 절대 금지한 검열”

윤석열 전 대통령의 12·3 불법계엄 선포 이후 한덕수 전 국무총리가 경향신문 등 언론사들에 대한 단전·단수 조치를 이행하도록 이상민 전 행정안전부 장관을 독려했다고 법원이 판단했다.

서울중앙지법 형사합의33부는 21일 한 전 총리에 대한 내란 중요임무 종사 등 혐의 1심 선고 공판에서 "이상민은 윤석열의 지시에 따라 허석곤 전 소방청장에게 경향신문 등 언론사에 대한 단전단수 조치를 하도록 했다"며 이같이 밝혔다.

재판부는 "헌법은 모든 국민에게 언론 출판의 자유, 집회 결사의 자유가 있다고 하고 있으며 허가와 검열이 인정되지 않는다고 하고 있다"며 "이때 검열은 명칭이나 형식에 관계 없이, 행정권이 주체가 돼 특정한 사상을 발표하기 전 예방적 조치로 억제하는 것"이라고 했다.