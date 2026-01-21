인천 사랑의 온도탑 51일만에 100도 돌파···“목표 108억 달성”

인천 사랑의 온도탑이 51일만에 100도를 넘어섰다.

인천사회복지공동모금회는 지난해 12월 1일부터 1월 31일까지 진행하는 ‘희망 2026 나눔캠페인’ 목표액 108억8000만원을 51일만인 지난 1월 20일 목표를 달성했다고 21일 밝혔다.

지난 20일까지 모금액은 109억 5200만원으로 100.7도를 달성했다.

사랑의 열매는 2026년 모금 목표를 2025년과 동일하게 108억 8000만원으로 한 것은 고금리·고물가 장기화와 대내외 경제 불확실성 때문이다. 하지만 인천지역의 많은 시민과 기업들의 참여로 100도를 돌파한 것이다.

이번 성과에는 고액 기부가 큰 역할을 했다. 인천국제공항공사가 23억원을 기부했고, 패션그룹형지가 9억9900만원 상당의 의류를 전달했다.

또 애경산업 3억8201만원, 포스코이앤씨 3억5000만원, 포레스트아웃팅스 송도점 3억324만원, 대한전문건설협회인천시회 2억6800만원, 미주상사 2억6078만원, 영흥발전본부 2억872만원, 베이비하우스청라점 1억9032만원, 수도권매립지관리공사 1억5000만원, 힐링웨이 기중현 대표 1억5000만원, 선광 1억1000만원, 현대제철·한아통상·국민은행이 각각 1억원을 기부했다.

익명 기부도 이어졌다. 강화군에서는 한 기부자가 군청 현관에 101만원을 두고 갔고, 서구 가좌2동에서는 폐지를 모아 마련한 118만7000원을 취약계층을 위해 써달라며 전달했다.

조상범 인천사회복지공동모금회장은 “사랑의 온도가 100도를 넘은 것은 지역 기업과 시민이 꾸준히 나눔을 실천해온 결과”라며 “캠페인 종료일인 오는 31일까지 따뜻한 관심과 참여가 이어져 더 많은 소외계층에게 희망이 전달되길 기대한다”고 말했다.