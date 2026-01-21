중구내편버스 이용객 위해 별도 카드 마련

올해부터 정식으로 ‘내편중구버스’ 운행에 들어간 서울 중구가 어르신과 장애인 주민을 위한 실물 탑승권 ‘내편중구버스 카드’를 발급한다고 21일 밝혔다.

내편중구버스는 ‘내편중구버스’ 애플리케이션(앱)으로 무료 탑승권을 받아 이용할 수 있지만 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 주민들에겐 장벽이 되고 있다. 중구는 이들의 불편을 해소하기 위해 실물 NFC카드를 별도로 마련했다.

현재 어르신과 장애인 주민을 대상으로 우선 발급을 진행 중이다. 신분증만 지참해 주소지 동주민센터를 방문하면 즉시 발급받을 수 있다.

구 관계자는 “지난 19일까지 약 825장이 발급됐으며, 향후 일반 주민에게도 확대 발급을 검토하고 있다”고 설명했다.

카드 디자인은 중구만의 정체성을 고스란히 담았다. 소년 이순신과 장군 이순신, 거북선 등 일러스트를 활용해 충무공 이순신의 탄생지인 중구의 도시 브랜드 ‘이순신1545중구’를 감각적으로 표현했다.

한편 중구는 내편중구버스 정식 운행을 기념해 인증샷 이벤트도 진행하고 있다. 중구 곳곳을 달리는 내편중구버스를 촬영한 사진을 네이버폼(https://naver.me/IFG5t6kM)으로 제출하면 된다. 이벤트는 이달 말까지 진행하며, 추첨을 통해 100명에게 편의점 모바일 상품권(1만원권)을 증정한다.

김길성 중구청장은 “내편중구버스가 주민 누구나 편리하게 이용하는 든든한 교통수단으로 자리잡을 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.

한편 내편중구버스는 평일 오전 8시~오후 7시까지, 토요일은 오후 10시~오후 4시까지 8개 노선이 중구 전역을 달린다. 중구 공공시설 이용자라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 실시간 운행 정보와 노선은 ‘내편중구버스 앱’을 통해 확인할 수 있다.