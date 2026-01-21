창간 80주년 경향신문

전남 해남, 작년 985만명 다녀갔다···1000만 관광객 눈앞

경향신문

전남 해남, 작년 985만명 다녀갔다···1000만 관광객 눈앞

입력 2026.01.21 14:48

전남 해남 두륜산. 해남군 제공

전남 해남 두륜산. 해남군 제공

전남 해남군은 지난해 해남을 찾은 관광객이 984만 8576명을 기록했다고 21일 밝혔다. 2024년 923만 7014명 대비 61만 1562명(6.6%) 증가한 수치다.

이번 통계는 한국관광공사 관광 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’을 통해 이동통신, 내비게이션, 신용카드 소비 데이터를 분석한 결과다.

방문객 평균 체류 시간은 1447분으로 전국 기초지자체 평균(1021분)을 상회했다. 1박 이상 숙박 비율도 12.5%로 전국 평균(7.1%)보다 높게 나타났다.

내비게이션 목적지 검색량은 48만6531건으로 집계됐다. 음식(10만 5367건)과 문화관광(10만 1274건) 검색이 주를 이뤘으며, 대흥사, 땅끝전망대, 파인비치골프링크스 등이 주요 방문지로 꼽혔다.

관광 소비액도 증가세다. 신용카드 데이터 기준 내국인 관광 소비 합계는 966억 3158만원을 기록했다. 전국적인 국내 관광 소비가 4.9% 감소한 상황에서도 해남군은 전년 대비 12.2% 증가했다.

군은 해남이 단순 거쳐가는 곳이 아닌 체류형 관광지로 변모하고 있음을 보여주는 수치라고 설명했다. 특히 유네스코 세계문화유산 대흥사와 땅끝 관광지 등 풍부한 역사·문화 자원과 사계절 축제 개최가 시너지 효과를 낸 것으로 분석했다.

군 관계자는“985만명이라는 숫자에 안주하지 않고, 1000만 관광객 모두가 만족할 수 있는 대한민국 대표 관광 명소로서의 위상을 굳건히 하겠다”고 말했다.

