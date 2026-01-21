오늘의 인사-기획예산처, 과기부, 산통부 외

■기획예산처 ◇과장급 △통합평가과장 이만구
■과학기술정보통신부 ◇국장급 전보 △미래전략기술정책관 오대현
■산업통상부 ◇실장급 승진 △산업자원안보실장 양기욱
■한국법제연구원 ◇보직발령 △법학기초교육연구센터장 박광동
■한국산업은행 ◇혁신성장금융부문 팀장 △간접투융자금융실 강석주 진형규 김병균 김태희 △정책펀드금융실 김정환 △넥스트라운드실 차형근 최승철 ◇벤처금융본부 팀장 △벤처투자1실 조현정 정성득 △벤처투자2실 정용현 정순일 ◇자본시장부문 팀장 △발행시장실 정광훈 이현섭 서승우 ◇PF본부 팀장 △PF1실 장명화 △PF2실 민동기 이태경 김현영 △PF3실 이성호 이영석 ◇지역성장부문 단장 △영업부 전계선 ◇팀장 △지역성장지원실 윤영삼 △강남지역본부 김인현 △강북지역본부 이재복 △경인지역본부 석지홍 △중부지역본부 유현진 △동남권지역본부 장명수 △대구경북지역본부 김상훈 △충청지역본부 김웅식 △호남지역본부 김현준 △강남 한대용 정석완 △도곡 최정태 허지원 장재경 △반포 양혜진 송은미 △서초 오유진 김태호 선복례 △압구정 지은주 △잠실 이은형 박진우 △하남 서정완 △가산 한상목 이희경 △구로디지털 박병학 △노원 이지연 △마곡 최은경 △마포 이보람 △서소문 오희승 △성동 노충현 △여의도 임상엽 △영업부 고제리 마수연 △종로 박순홍 윤선이 △부천 김민준 △시화 최거헌 △안산 정지원 △인천 윤경수 한수양 △일산 전수진 △동탄 이지혜 △분당 이병찬 김혜원 염선경 △안양 신재호 △판교 박현수 △평택 구경민 △김해 이희찬 △부산 박현주 김태옥 △양산 이강석 △울산 김호영 △진주 원성진 △경산 최경수 △구미 배재휘 △대구 정우석 △성서 이진희 △당진 강성일 △대전 박은수 송남석 명선이 △세종 김상도 △아산 김현정 △오창 심혜진 △청주 박은경 △충주 서경완 △광주 양준수 성혁준 임윤옥 △여수 이동환 △전주 이효재 김태경 최명진 ◇해양산업금융본부 팀장 △해양산업금융2실 김정래 ◇남부권투자금융본부 팀장 △지역기업종합지원센터 최서윤 △동남권투자금융센터 서성훈 김호경 △서남권투자금융센터 김윤미 김태훈 ◇기업금융부문 팀장 △산업금융협력센터 권형민 △기업금융2실 이희동 △기업금융3실 윤찬호 △기업금융4실 김영순 신희림 문성원 ◇기업개선본부 팀장 △기업구조조정1실 방희곤 김준경 김지명 △기업구조조정2실 정재우 박선영 한승우 △투자관리실 김원주 ◇글로벌사업부문 팀장 △글로벌사업부 황연정 최현식 △글로벌금융협력센터 김승현 △무역금융실 윤혜신 유신웅 조상은 양기숙 △금융공학실 최욱민 강지원 △자금운용실 우종원 ◇해외주재원 △프랑크푸르트 이석준 △도쿄 심형섭 △런던 이대원 △싱가포르 한창훈 △칭다오 송창민 △베이징 박희수 △KDB홍콩 김동혁 손철수 △KDB우즈벡 정승완 박소연 ◇연금신탁본부 팀장 △연금사업실 박정현 김미조 심정희 △신탁실 홍창수 이정아 ◇리스크관리부문 팀장 △리스크관리부 유명환 김은지 △금융결제부 전정희 권정애 ◇IT AI본부 팀장 △AI 디지털전략부 양주영 방지훈 △IT기획부 김보화 김희준 △코어금융부 정훈민 곽지현 오일환 △디지털금융부 조성윤 송미정 최용준 김현석 ◇기획관리부문 팀장 △종합기획부 김진우 전영조 최영수 △인사부 김태구 노재정 △영업 투자기획부 유여리 △ESG기획부 장경미 김승기 ◇KDB미래전략연구소 팀장 △미래전략개발부 이준규 정성윤 △산업기술리서치센터 이용국 백장균 ◇재무 지원부문 △재무기획부 이승미 노자영 강준영 △자금부 정미경 최윤진 양정승 김정현 △수신기획부 송현주 △총무부 홍선영 심재옥 나인숙 ◇준법감시인 팀장 △윤리준법부 송정신 이준용 임양호 △법무실 신호윤 류윤주 ◇소비자보호부 팀장 △송지은 ◇정보보호부 팀장 △장문석 최형욱 ◇검사부 팀장 △천성현 ◇비서실 팀장 △김동완
■전자신문·더존비즈온 <전자신문> △편집인 겸 전자신문인터넷 대표(내정) 김승규 <더존비즈온> ◇임원 승진 △부회장 이강수 △사장 지용구 △전무 차준호 전충재 이상철 정현수 정재근 △상무 박성욱 이민우 허기정 문상술 박상용 안성민 신동훈 박진형 △이사 최동조 박진호 백영수
■한양대학교의료원 <한양대학교의료원> △경영지원실장 공상훈 <한양대학교병원> △운영지원국장 한현수 △간호국장 양현 △진료운영본부장 박재우