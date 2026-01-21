오늘의 부고-김인 경향신문 노조위원장 장인상 외

■윤병직 전 한국통신 부장 별세, 충섭·정인·숙인씨 부친상, 김인 경향신문 노조위원장 장인상=21일 안양샘병원. 발인 23일 (031)467-9700
■신숙자씨 별세, 이건표 전 단양군수 부인상, 도근 뉴시스 충북본부 차장 모친상=21일 단양군노인요양병원. 발인 23일 (043)423-0044
■권순자씨 별세, 백승광 우리은행 IT기술혁신부 부부장·승명 비엠씨이 대표이사 모친상, 박균수 서울산전기술 대표이사 장모상=20일 서울아산병원. 발인 23일 (02)3010-2000
■서이순씨 별세, 정민호 런너스클럽 이사·지영씨·소영 칸타타 대표·숙영씨(통번역사) 모친상, 주규남 힐컵코리아 대표·윤용찬 마이금융파트너 WHY 대표 장모상=21일 신촌세브란스병원. 발인 23일 (02)2227-7500
■구자록씨 별세, 안중은 한국전력 경영관리본부 부사장 장인상=21일 창원 파티마병원. 발인 23일 (055)270-1900
■홍재남씨 별세, 김창원 전 서울신문 제작국장·보원·세원씨 모친상=20일 남양주한양병원. 발인 22일 (031)529-4440
■남승덕씨 별세, 김형준 휴앤테크 대표이사 모친상, 김은진 글로벌이코노믹 기자 시모상=20일 인천 청기와장례식장. 발인 22일 (032)583-4444
■김동욱씨 별세, 태우·세희라·해정씨 부친상, 김동우 대구시 원스톱기업투자센터장 장인상=20일 대구 황금요양병원. 발인 22일 (053)745-4444
■이필선씨 별세, 최창호 산림조합중앙회 회장 장모상=20일 영천시 영화원전문장례식장. 발인 22일 (054)337-4044
■김성규씨 별세, 재현씨·재원 공학미디어그룹 대표이사 겸 공학저널 편집국장 부친상=20일 한양대 구리병원. 발인 22일 (031)566-2040
■노태완씨 별세, 오종필 청주시 교통정책팀장 장모상=20일 청주의료원. 발인 22일 (043)279-0144
■이충수씨 별세, 이수은 청주시립도서관 운영팀장 부친상=20일 청주탑요양병원. 발인 22일 (043)296-9696