CJ올리브영 “K뷰티 글로벌 영토 확장 가속화”

CJ올리브영이 세계 최대 뷰티 유통 채널인 세포라와 손잡고 ‘K뷰티’ 세계화에 속도를 높인다.

올리브영은 올해 하반기 북미(미국·캐나다)와 아시아 주요 국가 등 총 6개 지역을 시작으로 향후 중동·영국·호주를 포함한 전 세계 세포라 온·오프라인 채널에 직접 기획한 ‘K뷰티 존’을 선보인다고 21일 밝혔다.

올리브영에 따르면 이번 세포라와의 협업으로 올리브영 입점 유망 중소·인디 브랜드의 메이저 리테일 채널 진입과 현지 시장 안착 지원을 강화한다.

이번 협업에서 올리브영의 역할은 ‘K뷰티 큐레이터’다. 세포라의 글로벌 기준에 맞춰 상품 구성 및 매대 구성, 브랜드 정체성에 부합하는 마케팅 방향 설정 등 K뷰티존 기획 전반을 담당한다. 세포라는 매장 공간과 현지 유통·판매를 맡는다.

올리브영은 또 ‘올영세일’, ‘어워즈&페스타’ 등 국내에서 축적해온 대형 마케팅·프로모션 운영 경험을 바탕으로 글로벌 시장에서 K뷰티 매출 규모를 끌어올리기 위한 통합 마케팅 전략을 펼칠 계획이다.

단일 브랜드를 넘어 ‘K뷰티’라는 카테고리 전반의 주목도를 높이는 동시에 각 브랜드의 강점과 스토리가 효과적으로 드러날 수 있도록 기획·콘텐츠·프로모션을 유기적으로 연계한다는 구상이다.

세포라 주관 팝업에 K뷰티 브랜드 참여 확대는 물론 CJ그룹의 글로벌 K-컬쳐 페스티벌 KCON(케이콘) 등 올리브영이 보유한 마케팅 자산도 연계해 시너지를 높일 예정이다.

올리브영이 입점 브랜드의 해외 진출에 속도를 내는 데는 이유가 있다. 중소·인디 브랜드 비중이 높은 K뷰티 특성상 해외 메이저 채널 입점에 현실적·구조적 한계가 존재하기 때문이다. 올리브영은 국내 대표 뷰티 플랫폼으로 상품 큐레이션 역량을 축적해온 만큼 메이저 채널과 협업하면 K뷰티 브랜드의 글로벌 진입 장벽을 낮추고 확산 속도를 높일 수 있다고 판단했다.

올리브영 관계자는 “세포라는 전 세계 뷰티 트렌드를 이끄는 플랫폼으로 K뷰티의 경쟁력을 가장 효과적으로 전달할 수 있는 최적의 파트너”라며 “국내 유망 브랜드들이 세포라와 같은 공신력 있는 채널을 통해 글로벌 시장에서 제 가치를 보여줄 수 있도록 안정적인 수출 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

프리야 벤카테시 세포라 글로벌 최고판매책임자(CMO)는 “K뷰티는 뷰티 산업 전반에서 가장 혁신적이고 빠르게 성장하며, 높은 선호도를 보이는 카테고리 중 하나”라며 “차별화된 상품 구성, 세포라만의 뷰티에 대한 관점, 쇼핑 경험이 결합해 가장 주목받는 K뷰티 제품을 찾고자 하는 뷰티 팬들에게 독보적인 제안을 선보일 수 있다고 확신한다”고 말했다.

올리브영은 내년 5월 미국 1호점을 시작으로 오프라인 해외 매장도 잇따라 열 예정이다.