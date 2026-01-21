소아기 ADHD 진단 경험 있으면··· 성인 이후 과체중·비만 가능성 1.5배 높아









소아기에 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 진단받은 경우 성인이 된 이후 과체중이나 비만이 될 가능성이 약 1.5배 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 ADHD 치료제인 메틸페니데이트를 사용하면 그 위험이 더 높아지기 때문에 연구진은 학업 성적을 위한 임의 복용은 문제를 일으킬 수 있다고 경고했다.

서울대병원 가정의학과 박상민 교수와 고려대 구로병원 송지훈 연구교수 연구팀은 이 같은 내용의 분석 결과를 국제학술지 ‘JAMA 네트워크 오픈’에 게재했다고 21일 밝혔다. 연구진은 2008~2013년 ADHD를 새롭게 진단받은 소아·청소년 3만4850명의 국민건강보험공단 자료를 활용해 이들을 성인기(20~25세)까지 최대 12년간 추적 관찰했다.

ADHD는 주의력 저하와 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 대표적인 소아·청소년기 신경발달질환이다. ADHD 증상 조절을 위해 메틸페니데이트가 효과적인 1차 치료제로 널리 사용되고 있으나, 성장기에 해당 치료제를 사용한 경우 성인이 된 이후 신체 지표와 어떤 연관성을 보이는지를 장기간 추적한 연구는 없었다. 연구진은 ADHD를 진단받은 소아·청소년과의 대조를 위해 이들과 연령과 성별, 소득수준이 유사한 대조군을 1대 1로 짝지어 체질량지수와 신장 등을 비교 분석했다.

그 결과, 소아기(6~11세)에 ADHD를 진단받은 경우 ADHD가 없는 대조군보다 성인이 됐을 때 과체중·비만(체질량지수 기준 남성 25㎏/㎡ 이상, 여성 23㎏/㎡ 이상)에 해당할 가능성이 1.51배 높았다. 평균 체질량지수도 ADHD 진단군(24.3㎏/㎡)이 대조군(23.3㎏/㎡)보다 유의미하게 높았다. 이 같은 경향은 메틸페니데이트 치료를 받은 집단에서 더욱 뚜렷해 성인기에 과체중·비만으로 분류될 가능성이 대조군보다 1.60배 높은 것으로 나타났다. 특히 치료 기간이 1년 이상인 집단에서 평균 체질량지수가 가장 높았다.

키는 ADHD 진단 여부만으로는 성인기 이후 평균 신장에서 차이가 드러나지 않았다.

다만 연구진은 이 연구 결과만으로 ADHD와 치료제 사용이 성인기 이후 체중·신장 변화와 직접적인 인과관계를 맺고 있다고 단언할 순 없다고 밝혔다. 송지훈 연구교수는 “메틸페니데이트는 ADHD 증상 조절에 효과적인 치료제이며, 이번 연구 결과가 치료 중단을 의미하는 것은 아니다”면서 “다만 성장기 ADHD 환자에서 장기간 치료가 이뤄지는 경우 체중과 키 변화를 정기적으로 살펴보는 관리가 중요함을 시사한다”고 말했다.

박상민 교수는 “메틸페니데이트는 ADHD 치료를 위해 의학적으로 엄격한 기준과 용량 조절 하에 사용돼야 하는 약물”이라며 “청소년기에는 성장호르몬 분비, 수면 리듬, 식욕 조절이 아직 완전히 안정되지 않았으므로 전문의의 진료·처방 없이 학업성취와 집중력 향상을 위해 메틸페니데이트를 사용하면 체형 발달과 키 성장에 바람직하지 않은 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.