울산시교육청, 심폐소생술로 생명 구한 교사·학생에 ‘안전문화 확산 유공자 표창’

울산시교육청은 심폐소생술로 타인의 생명을 구한 지역 교사와 학생들에게 ‘안전문화 확산 유공자 표창’을 수여했다고 21일 밝혔다. 이번에 표창을 받은 이는 고헌중 김우빈 교사와 대송고 2학년 윤재준, 화암고 2학년 문현서 학생 등 3명이다.

김 교사는 지난해 9월 수업 도중 쓰러진 학생에게 심폐소생술을 하고, 주변 학생들의 동요를 막는 등 위급상황에 침착하게 대응해 제자의 생명을 구하는 데 결정적인 역할을 했다.

윤 군과 문 군은 지난해 12월 아르바이트하던 식당에서 쓰러진 80대 노인에게 심폐소생술을 실시하고, 119구급대가 도착할 때까지 번갈아가며 흉부 압박을 이어가 생명을 구했다. 당시 윤 군은 “HD현대중공업에서 특수구조대원으로 근무하는 아버지에게 심폐소생술을 배운 덕에 당황하지 않고 잘 대처할 수 있었다”고 말해 화제가 됐다.

친구 사이인 이들은 앞서 지난 19일 울산 동부소방서로부터 표창을 받았으며, 지난 6일에는 HD현대중공업으로부터 표창과 함께 장학금을 받기도 했다.

김 교사는 “교사로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “앞으로도 아이들의 안전을 최우선으로 생각하겠다”고 말했다. 윤군과 문군은 “누구라도 그 상황이었다면 우리처럼 행동했을 것”이라고 말했다.

천창수 울산교육감은 “모든 학생과 교직원이 위기 대응 능력을 갖출 수 있도록 실습 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했다.