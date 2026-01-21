수출 기업들이 보는 올해 전망은?…“중국 기술·품질 격차 사라져”

무협, 수출 기업의 2026년 경영환경 전망 설문조사

지난해 역대 최대 실적을 기록한 한국 수출. 올해는 어떨까. 수출 기업들은 올해 경영환경이 지난해보다 상대적으로 호전될 것으로 전망했다. 다만 환율 변동성과 미국의 관세 조치, 중국 기업의 경쟁력 강화 등에 대해서는 우려를 보였다.

21일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 발간한 ‘수출 기업의 2026년 경영환경 전망’ 설문조사 보고서를 보면, 수출 기업의 38.6%는 올해 경영환경이 지난해와 비슷할 것으로 응답했다. 지난해보다 개선될 것으로 본다는 응답은 31.1%, 악화할 것으로 보는 응답은 30.3%였다. 개선과 악화의 비중이 큰 차이를 보이지는 않았지만, 개선 전망이 전년 조사(14.2%)보다는 2배가량 증가해 기업들의 경영환경 인식이 상대적으로 호전되고 있는 것으로 풀이된다.

품목별로는 생활용품(개선 응답 48.2%), 의료·정밀·광학기기(42.2%), 반도체(38.2%) 등에서 경영환경 개선 기대감이 높았다. 반면 석유제품(악화 응답 45.5%)과 섬유·의복(43.1%) 등은 악화 전망이 우세했다. 올해 매출 목표는 수출 기업의 47.1%가 지난해보다 높게 설정했다. 매출 목표가 지난해보다 낮게 정한 기업은 20.1%였다. 보고서는 “투자 계획 역시 국내·해외투자 모두 지난해 수준을 유지하거나 확대하겠다는 응답이 80%를 웃돌아 불확실성 속에서도 투자를 지속하겠다는 의지를 드러냈다”고 밝혔다.

수출 기업들이 꼽은 올해 가장 큰 대외 위험은 ‘환율 변동성 확대’와 ‘미국 관세 인상’이 1·2위를 기록했다. 특히 환율 상승으로 인한 수입원자재 가격 상승, 해외 구매자로부터의 단가 인하 압박, 국내 물가의 전반적인 상승 등이 부담이라는 의견이 많았다.

실제로 최근 환율 상승으로 ‘해외 구매자로부터 가격 인하 요구를 받았다’(40.5%), ‘향후 요구를 받을 가능성이 크다’(37.6%)고 응답한 비중은 78.1%에 달했다. 수입 원자재 가격과 물류비 인상 등으로 ‘수출 단가 인하 여력이 없다’는 기업도 적지 않아 수출 채산성 확보에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

중국 기업의 추격도 거센 것으로 조사됐다. 자사 경쟁력을 100점으로 봤을 때, 중국 기업의 경쟁력은 99.1~99.3점에 달했다. 이는 3년 전 조사(95.8~97.0점)보다 크게 상승한 것으로 사실상 기술·품질 격차가 거의 사라진 것으로 분석됐다. 기업들은 중국의 ‘압도적인 가격경쟁력에 기반한 저가 물량 공세(84.9%)’와 ‘빠르게 향상된 기술 및 품질 경쟁력(48.6%)’을 최대 위협 요소로 지목했다.