본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

도요타, 2030년 신차부터 재생 소재 30% 사용···유럽 환경규제 대응 차원

입력 2026.01.21 15:57

  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

20일(현지시간) 인도 뭄바이에서 열린 도요타자동차 행사에서 회사 로고가 보이고 있다. 로이터연합뉴스

일본 도요타자동차가 2030년부터 출시하는 신형 차량의 경우 전체 중량의 30% 이상을 재생 소재로 구성할 계획이라고 21일 니혼게이자이신문이 보도했다. 유럽연합(EU)이 검토 중인 자동차 제조 관련 환경 규제에 선제적으로 대응하기 위함이다.

보도에 따르면 도요타는 차량 무게 기준 현재 20~25% 수준인 재생 소재 이용률을 2030년 신차부터 평균 30% 이상으로 확대할 계획이다.

도요타는 철이나 알루미늄뿐 아니라 내장재에 사용되는 플라스틱 수지도 재생 소재 사용 비중을 늘릴 방침이다. 또한 차체나 엔진 주변에 쓰이는 부품에도 재생 소재를 활용하는 안을 검토 중이다. 지금은 철스크랩(고철)을 녹여 제조하는 특수강 등을 재생 소재로 사용하고 있다.

도요타는 차량을 재자원화할 수 있도록 설계 단계부터 공을 들이고 있다고 닛케이는 전했다. 차량 내부에 깔린 와이어 하네스(조립 전선)를 쉽게 떼어낼 수 있도록 만드는 식이다. 차량 해체 업체를 방문·조사해 신형 차량 설계에 반영한다.

이는 유럽의 자동차 관련 규제 상황을 고려한 움직임이다. 앞서 EU 회원국과 유럽의회는 지난해 12월 차량에 재생 수지 사용을 의무화 방향으로 기존 ‘폐차 처리 기준(ELV) 지침’을 개정하는 데 잠정 합의했다. 이에 따라 EU 영역 내 신차는 재생 플라스틱 수지를 향후 6년 안에 10%, 10년 안에 25% 포함해야 한다. 재생 수지 20%는 폐차에서 회수한 것이어야 한다.

폐차에서 수지를 회수하는 것은 난도가 높은 작업으로, 이를 통해 재생 수지를 생산할 수 있는 기업은 많지 않다고 닛케이는 전했다. 닛케이는 “EU는 수지뿐만 아니라 철, 알루미늄에 대해서도 (재활용) 규제를 적용할 전망으로, 도요타는 준비를 서두르고 있다”고 했다.

다른 자동차 업체들도 소재 재활용에 나섰다. 혼다는 2029년까지 폐차에서 폐플라스틱을 효율적으로 추출하는 신기술을 실용화하고 2050년까지 지속가능한 소재의 이용률을 100%로 높이는 것을 목표하고 있다. 닛산은 2030년까지 폐차에서 회수한 알루미늄을 차체 등의 판재로 재활용할 방침이다. 독일 폭스바겐은 2040년까지 제품의 40%를 재생 소재로 만들 계획이다.

캐나다 조사회사 프레지던스 리서치에 따르면 재생 플라스틱 시장 규모는 2034년 1272억달러(약 187조5310억원)로 지난해 대비 2배 이상 커질 전망이다. 닛케이는 “(차량) 전동화와 지능화뿐만 아니라 소재 재생 기술 역시 자동차 제조사들의 새로운 경쟁 축으로 떠오르고 있다”고 짚었다.

