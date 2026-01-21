“NO ICE” 외침 확산…트럼프 2기 1년 맞아 미 전역 항의 집회

도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 취임 1년인 20일 미국 전역에서 수천 명의 노동자와 학생들이 트럼프 행정부의 반 이민 정책에 항의하는 시위를 벌였다.

미국 미네소타주에서 이민 단속을 둘러싼 갈등으로 시위대와 법 집행 당국 간 대치가 격화하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일 내란법 발동 가능성을 언급했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 "미네소타의 부패 정치인들이 법을 지키지 않고 할 일을 할 뿐인 이민세관단속국의 애국자들을 공격하는... 미국 곳곳에서 시위를 촉발한 이민세관단속국 요원의 민간인 총격 사망 사건은 도널드 트럼프 행정부의 급격한 이민자 단속 방식 변화에서 비롯됐다는 지적이 나온다. 11일 로이터통신에 따르면 전현직 이민 당국 관계자들은 과거 ICE는 단속 대상을 신중하게 정하고 조심스럽게 작전을 폈지만, 트럼프 대통령 집권 이후에는 대대적 단속에 나서게...