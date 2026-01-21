“NO ICE” 외침 확산…트럼프 2기 1년 맞아 미 전역 항의 집회

도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 취임 1년인 20일(현지시간) 미국 전역에서 수천 명의 노동자와 학생들이 트럼프 행정부의 반(反) 이민 정책에 항의하는 시위를 벌였다. 특히 이번 집회는 최근 미 행정부가 미네소타주에서 대규모 이민자 단속을 벌이고 이 과정에서 지난 7일 미국인 여성 르네 니콜 굿이 이민세관단속국(ICE) 요원이 쏜 총에 맞아 숨지는 사건까지 발생한 것과 맞물려 주목받았다.
로이터통신 등 보도에 따르면 노스캐롤라이나 애슈빌 등 도시에서는 수백명의 시위대가 거리 행진을 벌이며 “노(NO) ICE, 노 KKK(백인우월주의 단체), 노 파시스트 USA”와 같은 구호를 외쳤다. 오하이오주 클리블랜드에서도 대학생들이 주도하는 시위가 열려 “이곳은 난민을 환영한다” 등의 구호를 통해 트럼프 행정부의 과도한 이민자 단속을 비판했다.
뉴멕시코주 산타페에서는 일부 고등학생들이 수업 대신 주 의사당서 열린 트럼프 대통령 반대 집회 참석하기도 했다. 이날 시위는 진보 성향 단체인 인디비저블, 50501 등이 조직했다.