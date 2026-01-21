‘일주일째 단식’ 장동혁 “나는 여기에 묻힐 것”…출구전략 찾을까

창간 80주년 경향신문

본문 요약

일주일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표가 21일 "민심을 움직이는 것은 특검이 아니라 진심"이라며 "나는 여기에 묻히고 민주당은 민심에 묻힐 것"이라고 밝혔다.

국민의힘은 이날 긴급 의원총회를 연 뒤, 건강 문제를 들어 장 대표에게 단식 중단을 건의했다.

송언석 원내대표는 의원총회를 마친 뒤 "대표님 뜻을 국민께 충분히 보였으니 이제는 병원을 가시고 몸을 추슬러서 대여 투쟁을 강력히 할 수 있게 전열을 가다듬어야 하지 않겠나"라고 말했다.

입력 2026.01.21 17:09

수정 2026.01.21 17:18

단식투쟁 7일차인 장동혁 국민의힘 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀 농성장을 찾은 이준석 개혁신당 대표와 만나 대화를 하고 있다. 박민규 선임기자

일주일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표가 21일 “민심을 움직이는 것은 특검이 아니라 진심”이라며 “나는 여기에 묻히고 민주당은 민심에 묻힐 것”이라고 밝혔다. 장 대표는 건강 악화에도 병원 이송을 거부한 채 단식을 이어갔다. 국민의힘은 영수회담을 재차 요청하는 등 출구전략 마련에 나섰다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 민주당에 통일교·공천헌금 쌍특검 수용을 촉구하는 자필 글을 게시하며 이같이 밝혔다. 그는 또 “누군가 책상에 작은 꽃바구니를 놓고 갔다. 나도 장미도 마음이 한결 밝아졌다”며 “참 무심했다. 물만 필요했던 것이 아니라 그에게도 동지가 필요했는데”라는 글을 올렸다. 자신을 장미에 빗대며 당내 지지를 호소하는 것으로 풀이된다. 장 대표는 전날 밤부터 산소포화도가 급락해 의료용 산소발생기를 착용했다.

해외 출장을 갔다 조기 귀국한 이준석 개혁신당 대표는 이날 국회 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장 대표를 찾았다. 이 대표는 장 대표에게 “양당 공조를 강화하려면 대표님이 지휘관으로서 역할을 해주셔야 한다”며 “건강 먼저 챙시기라”고 말했다. 장 대표는 “특검에 대해 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아서 여기까지 올 수 있었던 것에 감사한다”고 답했다.

이석연 대통령 직속 국민통합위원장도 장 대표의 농성장을 방문했다. 그는 이후 기자들과 만나 “통합은 힘이 있는 쪽에서 팔을 벌리고 같이 갈 때 이뤄진다”며 “대통령실장이나 정무수석이 와서 살펴보고 메시지를 전달하는 것이 최소한의 예의”라고 말했다. 김문수 전 고용노동부 장관도 장 대표를 찾아 건강을 잘 챙길 것을 당부했다.

국민의힘은 이날 긴급 의원총회를 연 뒤, 건강 문제를 들어 장 대표에게 단식 중단을 건의했다. 송언석 원내대표는 의원총회를 마친 뒤 “대표님 뜻을 국민께 충분히 보였으니 이제는 병원을 가시고 몸을 추슬러서 대여 투쟁을 강력히 할 수 있게 전열을 가다듬어야 하지 않겠나”라고 말했다. 중진 의원들이 이날 장 대표에게 병원 이송을 권유해 119구급대가 출동했으나 장 대표는 이송을 거부했다.

단식 중단의 명분이나 계기는 뚜렷하게 보이지 않는 상황이다. 송 원내대표는 이날 오전 한병도 더불어민주당 원내대표와 비공개 회동을 했으나 특검 관련 합의점을 찾지 못했다. 송 원내대표는 이날 의원총회에서 이재명 대통령의 신년 기자회견을 언급하며 “통합을 한다고 하면서 야당 대표가 단식하고 목숨을 거는 데 전혀 관심이 없다”며 “누구는 20일 넘게 단식을 했다는데 그런 단식이 아니다”라고 영수회담을 재차 촉구했다. 당내에선 홍익표 청와대 정무수석이 이날 한 원내대표를 예방한 뒤 장 대표를 만날 것이란 전망이 나왔으나 홍 수석은 장 대표를 찾지 않았다.

장 대표와 각을 세워온 한동훈 전 대표의 방문 여부도 주목된다. 당내 일각에선 한 전 대표가 당원게시판 논란과 관련해 유감 표명을 한 데 이어 장 대표를 만나 격려하는 모습까지 연출되면 당 내홍이 매듭지어질 수도 있다는 시각이 있다. 친한동훈계에서는 단식이 한 전 대표 압박용으로 변질되고 있다며 선을 긋고 있다.

