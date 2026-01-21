연세사랑병원, 무릎 관절염 자가지방유래 SVF 치료 효과 분석

연세사랑병원은 21일 무릎 중기 퇴행성관절염 환자를 대상으로 시행한 ‘자가지방유래 기질혈관분획’(SVF) 주사 치료 이후의 통증 지표 변화를 분석해 공개했다.

SVF 치료는 환자의 둔부에서 채취한 지방조직 중 중간엽 줄기세포와 면역세포, 혈관세포, 성장인자 등이 포함된 SVF 세포를 분리해 무릎 관절강 내에 1회 주사하는 방식으로 시행한다. 이번 분석은 2024년 7~11월 연세사랑병원에서 SVF 치료를 받은 무릎 퇴행성관절염환자 146명을 대상으로 진행됐다. 주입된 평균 세포 수는 7400만개였으며, 이 중 약 700만개가 중간엽 줄기세포로 확인됐다.

치료 전후의 변화는 통증 척도(VAS)를 활용해 평가됐다. 분석 결과, 치료 전 평균 37.7점이던 통증 지표는 치료 1년 후 67.3점으로 개선됐으며, 통계적으로도 의미 있는 차이를 보였다. 또한 환자들이 통증 변화를 인지하기까지의 기간은 평균 18.9일로, 다수의 환자가 치료 후 약 3주 이내에 증상 변화를 인지한 것으로 분석됐다. 주입된 SVF 세포 수와 통증 지표 변화 간의 관계를 추가로 분석한 결과, 주입된 세포 수가 많을수록 통증 지표 변화 폭이 더 크게 나타나는 것으로 나타났다.

평균수명이 늘어나면서 무릎 인공관절 수술을 받는 연령대는 과거보다 높아지고 있다. 인공관절의 수명이 일찍 다하면 고령에 재수술을 받아야 하는 상황이 벌어질 수 있기 때문이다. 이에 따라 많은 의료기관에서 50대 중반부터 60대 후반까지의 환자들에겐 인공관절 수술을 바로 시행하기보다 통증 완화와 기능 유지에 초점을 맞춰 수술 시점을 늦추는 치료 전략을 대부분 권장하고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 세계적으로도 SVF 치료를 비롯해 자가혈소판 풍부혈장(PRP), 골수흡인농축물 주사(BMAC) 등에 대한 연구와 임상 적용이 활발히 이루어지고 있다.

줄기세포 함량이 상대적으로 높은 SVF 주사에는 중간엽 줄기세포가 약 10~30% 함유되는 것으로 알려져 있다. SVF를 지방 조직에서 분리할 때 기계적 방법을 쓰는 미국·유럽 등과 달리 효소를 이용하면 지방 조직 1㎖당 약 200~300만개 수준의 SVF 세포를 확보할 수 있는 장점이 있다. 이를 통해 많게는 1억개 이상 세포 수를 확보할 수 있는데, 이러한 세포 수 차이가 통증 지표 변화의 시기나 지속성에 미치는 영향에 대해선 추가적인 연구가 진행되고 있다.

임상에 적용한 결과를 종합적으로 고려하면 통증 완화의 정도와 지속 기간과 같은 지표를 분석하기 위해선 충분한 세포 수를 확보하는 것이 중요한 요소로 지목되고 있다. 고용곤 연세사랑병원장은 “이번 분석은 자가지방유래 SVF 치료 이후 무릎 퇴행성관절염 환자의 통증 지표가 어떻게 변화했는지를 관찰한 자료”라며 “주입된 세포 수와 통증 지표 변화 간의 관계는 향후 관련 치료 및 연구를 위한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.