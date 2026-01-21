광주 전역에 자율차 200대 누빈다...정부 ‘도시 전체 실증’ 첫 도입

광주광역시 전역이 국내 최초의 도시 단위 자율주행차 실증 공간으로 지정된다. 오는 4월부터 광주시의 골목길과 주택가, 고가도로 등 실제 도로 환경 전반에서 자율주행차 돌아다닐 수 있도록 도시 전체를 지정한 것이다.

국토교통부는 광주시 전체를 자율차 시범운행지구로 지정하는 내용을 담은 ‘자율주행 실증도시 추진 방안’을 21일 발표했다. 지금까지 전국 17개 시·도 55곳과 고속도로 전 구간이 시범운행지구로 운영돼 왔지만, 도시 전체가 지정된 것은 이번이 처음이다.

국토부는 오는 4월부터 광주시 전역을 시범운행지구로 두고 도농 복합지역인 광산구와 북구, 서구 일부 지역에서 실증을 시작하고, 내년에는 남구·동구까지 확대해 광주 전역을 아우르는 실증 체계를 구축할 계획이다. 실증 사업 총괄은 한국교통안전공단 자동차안전연구원이 맡으며, 다음 달 초 참여 기업 공모를 거쳐 4월 중 3개 내외 기업을 선정한다.

선정 기업에는 규제 특례와 실증 전용 차량, 대규모 학습 데이터, 운영·관제 지원, 전용 보험 등 자율주행 기술 개발에 필요한 인프라가 제공된다. 실증 전용 차량으로는 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 200대가 배분된다. 실증 차량은 출퇴근 시간과 야간을 포함해 24시간 실제 교통 환경에서 일반 차량과 함께 운행된다.

운행 방식은 단계적으로 고도화한다. 초기에는 관리자가 운전석에 탑승하는 방식으로 시작해 조수석 탑승 단계로 전환한 뒤, 완전 무인 자율주행으로 확대하는 방식이다. 참여 기업에 연차별 평가를 통해 성과가 미흡할 경우 실증 물량을 조정하고, 우수 기업에는 추가 기회를 부여한다.

인공지능(AI) 학습 인프라도 지원된다. 국토부는 광주 국가 AI 데이터센터의 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 자율주행 AI 학습과 가상 주행 시나리오 검증을 지원할 계획이다. 지역사회에 자율주행 서비스가 안착할 수 있도록 운수업계 상생 협의체도 함께 운영한다.

국토부는 이번 실증을 통해 글로벌 자율주행 업계에서 주류로 자리 잡은 엔드투엔드(E2E) 방식의 자율주행 AI 기술 개발 속도를 끌어올린다는 계획이다. E2E는 AI가 주행 데이터를 학습해 상황을 스스로 판단·의사결정하는 방식으로 미국 테슬라, 중국 바이두 등이 활용하고 있다.

국토부는 기존 소규모 시범운행지구 중심의 실증으로는 대규모 학습 데이터 확보에 한계가 있었다며, 도시 단위 실증을 통해 미국과 중국에 이은 자율주행 기술 선도국 도약을 추진하겠다고 밝혔다.

김윤덕 국토부 장관은 “미국·중국의 자율주행 기술 수준이 성인이라면 우리는 초등학생 수준”이라며 “이번이 자율주행 기술격차를 극복할 마지막 기회라는 생각으로 선진국 수준으로 빠르게 도약할 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.