이 대통령, 신년회견서 "보완수사 예외적 필요"…이혜훈엔 "청문회 봉쇄 아쉬워"

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 21일 검찰개혁 입법 쟁점인 공소청 보완수사권 부여를 두고 "보완수사를 안 하는 게 맞는다고 생각하지만 예외적으로 필요한 경우가 있다"고 말했다.

이 대통령은 보완수사권을 공소청에 부여하는 문제에 대해 예외적 필요성을 언급하며 "남용의 가능성을 봉쇄하되, 효율성이 제거돼서도 안 된다"며 "그래서 숙의하자, 시간을 충분히 갖고 감정적으로 하지 말자는 것"이라고 했다.

이 대통령은 이 후보자에 대해서는 "문제가 있어 보이긴 한다"며 "청문회를 할 수 있으면 좋겠는데 시간을 두고 판단하겠다"고 말했다.

이 대통령, 신년회견서 “보완수사 예외적 필요”…이혜훈엔 “청문회 봉쇄 아쉬워”

입력 2026.01.21 17:52

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 기자들의 질문을 받고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 검찰개혁 입법 쟁점인 공소청 보완수사권 부여를 두고 “보완수사를 안 하는 게 맞는다고 생각하지만 예외적으로 필요한 경우가 있다”고 말했다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 거취는 “아직 결정하지 못했다”며 “국민의 판단을 들어볼 기회마저 봉쇄돼 아쉽다”고 했다. 이 대통령은 대전·충남, 광주·전남 행정통합은 “반드시 성공시켜야 할 국가 생존 전략”이라고 했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 신년 기자회견에서 이같이 밝혔다. 이 대통령 취임 후 세 번째 기자회견이다.

이 대통령은 검찰개혁 방향을 두고 “국민의 삶을 저해하는 반칙과 특권, 불공정은 단호히 바로잡겠다”며 “검찰개혁 역시 확실하게 추진하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “검찰개혁 핵심은 검찰에서 권력을 빼앗는 것이 아니다. 최종 목표는 국민의 권리 구제와 인권 보호”라며 “논쟁이 두려워 검사의 모든 권력을 완전히 빼앗는 방식으로 해놓으면 나중에 책임은 어떻게 질 것이냐”고 말했다.

이 대통령은 보완수사권을 공소청에 부여하는 문제에 대해 예외적 필요성을 언급하며 “남용의 가능성을 봉쇄하되, 효율성이 제거돼서도 안 된다”며 “그래서 숙의하자, 시간을 충분히 갖고 감정적으로 하지 말자는 것”이라고 했다.

이 대통령은 이 후보자에 대해서는 “문제가 있어 보이긴 한다”며 “청문회를 할 수 있으면 좋겠는데 시간을 두고 판단하겠다”고 말했다. 청와대의 검증 미흡 비판에 대해서는 “보좌관에게 갑질했는지 어떻게 아느냐”며 “그쪽 진영에서 5번 공천받고 3번 국회의원 당선된 분”이라고 했다.

이 대통령은 남북관계에 대해서는 “우발 충돌을 방지하고 정치·군사적 신뢰를 구축하기 위해 9·19 군사합의를 복원해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 광역단체 통합에 대해서는 “정치적 유불리에 따라 광역통합 방향이 흔들리는 일은 결코 없을 것”이라며 “충남·대전은 약간 반대 기류가 생겨나고 있는데, 전남·광주는 확실하게 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 신규 원전 건설 문제를 두고는 “최근 추세를 보면 엄청난 에너지 수요가 있는 것은 사실”이라며 “필요한지, 안전한지, 국민 뜻은 어떤지 열어 놓고 판단하자는 생각”이라고 밝혔다.

이 대통령은 환율에 대해서는 “관련 책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 (1달러당) 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다”며 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “몇조, 몇십조씩 혹시 적자 국채 발행해서 추경(추가경정예산)하는 거 아니냐는 걱정하는 사람들이 있던데, 그런 건 안 한다”고 말했다.

