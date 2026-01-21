김관영 전북지사, 완주 방문 전격 연기···“갈등 격화 우려, 민주주의 시간 필요”

김 지사, 방문 하루 앞두고 입장문 발표···“통합 찬반 대립 기폭제 돼선 안 돼”

김관영 전북도지사가 전주·완주 행정통합을 둘러싼 찬반 갈등이 격화되는 가운데 22일로 예정됐던 완주군 방문 일정을 전격 연기했다. 통합 반대 주민들이 물리적 저지를 예고하며 충돌 가능성이 제기되자 방문 자체가 갈등을 증폭시킬 수 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.

김 지사는 방문을 하루 앞둔 21일 입장문을 내고 “완주의 현안을 경청하고 발전 방안을 모색하기 위해 준비한 일정이었지만 현시점에서 방문이 통합을 둘러싼 갈등을 더 키울 수 있다고 판단했다”고 밝혔다.

이어 “완주는 미래를 앞둔 중대한 분기점에 서 있다”며 “완주군의회와 지역사회가 충분히 논의하고 토론할 시간이 필요하다”고 덧붙였다.

이번 일정 연기에는 통합 반대 진영의 강경한 저지 방침이 직접적인 영향을 미친 것으로 보인다.

‘완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회’는 이날 전단과 성명을 통해 “군민의 뜻을 외면한 채 통합을 강행하려는 도지사의 방문은 받아들일 수 없다”며 22일 완주군청 앞 집회를 예고했다.

대책위는 김 지사의 통합 구상에 대해 “도정 전략인 ‘5극 3특’을 시·군 통합 논리로 왜곡해 군민을 압박하고 있다”며 김 지사와 통합에 협조적인 완주군수를 함께 비판했다.

다만 김 지사는 방문 일정은 미뤘지만 통합 추진 의지는 거듭 확인했다.

김 지사는 “통합의 시계는 멈추지 않았다”며 “일정 연기가 통합 논의 중단을 의미하는 것은 아니다”라고 밝혔다.

이어 “전북의 미래를 위한 통합 논의를 이어가는 것은 도지사의 책무”라며 완주 지역 정치권을 향해 책임 있는 판단을 주문했다. 김 지사는 조만간 완주 군민들을 다시 만나겠다는 뜻도 밝혔다.