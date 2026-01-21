창간 80주년 경향신문

정치권 ‘용인 반도체 산단’ 비수도권 이전 요구에…이 대통령 “뒤집지 못 해…정치로 결정할 일 아냐”

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 경기 용인 반도체 클러스터의 비수도권 이전 논란에 대해 "이제 와서 뒤집을 수 없다"면서도 "시장 이기는 정부도 없지만, 정부 이기는 시장도 없다"고 전력·용수와 관련해 당국의 일정한 역할 가능성을 열어놨다.

이 대통령은 "용인 반도체 산단에 전력이 13GW가 필요하다는데 그걸 어디서 해결하느냐"며 "용인에 원자력발전소를 만들 거냐. 용수는 또 어떻게 할 것이냐"고 했다.

반도체 산단에 필요한 막대한 규모의 전력 및 용수를 용인이 자체 조달하지 못해 충청 등 비수도권에서 끌어와야 하는 현실을 지적한 것이다.

  • 정치 이 대통령 신년 회견

정치권 ‘용인 반도체 산단’ 비수도권 이전 요구에…이 대통령 “뒤집지 못 해…정치로 결정할 일 아냐”

입력 2026.01.21 20:24

  • 최민지 기자

필요 전력·용수 조달 문제 언급

단언 안 해 업계에선 해석 분분

이재명 대통령이 경기 용인 반도체 클러스터의 비수도권 이전 논란에 대해 “이제 와서 뒤집을 수 없다”면서도 “시장 이기는 정부도 없지만, 정부 이기는 시장도 없다”고 전력·용수와 관련해 당국의 일정한 역할 가능성을 열어놨다.

이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “경제적 유인이 가장 중요하다. (기업이 올 만한) 여건을 조성해야 한다. 정부가 가진 수단은 많다”며 이같이 밝혔다.

용인에 추진 중인 대규모 반도체 산업단지 조성을 두고 정치권·지역사회를 중심으로 이전 요구가 불거지자 대통령이 입장을 밝힌 것이다.

일단 이 대통령은 기업의 비수도권 배치(이전)를 부탁이나 강제로 이룰 수 없다는 점을 먼저 짚었다. 이 대통령은 “기업은 돈이 되면 부모가 말려도 한다. 돈이 안 되면 아들, 딸내미가 부탁해도 안 한다. 그게 기업”이라고 했다. 그러면서 “정부 마음대로 되지도 않고 이미 정부 방침으로 결정해놓은 것을 지금 와서 어떻게 뒤집느냐”고 말했다.

다만 지역 균형발전과 ‘지산지소’(지역에서 생산한 에너지는 그 지역에서 소비)라는 대원칙을 언급하며 다른 해석의 여지를 남겼다.

이 대통령은 “용인 반도체 산단에 전력이 13GW(기가와트)가 필요하다는데 그걸 어디서 해결하느냐”며 “용인에 원자력발전소를 만들 거냐. 용수는 또 어떻게 할 것이냐”고 했다. 반도체 산단에 필요한 막대한 규모의 전력 및 용수를 용인이 자체 조달하지 못해 충청 등 비수도권에서 끌어와야 하는 현실을 지적한 것이다.

이 대통령은 이어 “이런 점들을 잘 설득하고 이해하게 하고 또 다른 데 가서 해도 지장이 없거나 손해가 나지 않게, 아니면 이익이 되도록 만드는 게 정부 역할”이라고 강조했다. 이 대통령은 “이거는 정치적으로 결정할 일은 아니다. 다만 설득이나 유도는 할 수 있다”고 했다. “시장을 이기는 정부도 없지만, 정부를 이기는 시장도 없다”는 발언도 이런 맥락에서 한 것으로 풀이된다.

이 대통령의 이번 발언을 두고 반도체 업계는 설왕설래하는 분위기다.

업계 한 관계자는 “큰 그림은 (기업·산단 등을 비수도권으로) 옮기는 게 맞지만 용인 산단은 그대로 유지하는 게 타당하다는 뜻으로 해석했다”고 말했다. 다른 관계자는 “지역으로 갈 수 있는 여건을 조성해야 한다고 대통령이 강조한 만큼, 정부가 로드맵을 그려줄 필요가 있다”고 했다.

