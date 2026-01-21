경찰, ‘김병기에 3천만원 전달’ 의혹…동작구의회 부의장 조사

김 의원 가족 의혹과도 연루

서울 동작구의원들로부터 정치헌금 3000만원을 받아 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당)에게 전달했다는 의혹을 받는 이지희 동작구의회 부의장이 21일 경찰에 출석했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 이 부의장을 정치자금법 위반 혐의 등 피의자 신분으로 조사했다.



이 부의장은 제21대 국회의원 선거를 앞둔 2020년 1월 당시 동작구의원이었던 전모씨와 김모씨로부터 각 1000만원과 2000만원을 받아 김 의원 측에 전달한 혐의를 받는다. 앞서 전씨와 김씨는 지난 8일과 9일 경찰 조사에서 금품을 준 사실을 인정한 것으로 전해졌다.



전씨와 김씨는 정치헌금 명목으로 금품을 건넸다가 이후 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성해 2023년 인근 지역구 국회의원이었던 이수진 전 민주당 의원에게 전달했다. 탄원서에는 이 부의장이 전씨와 김씨에게 김 의원 측에 전달할 선거자금을 요구했다는 내용이 담겼다. 전씨와 김씨는 수개월 뒤 이 부의장으로부터 돈을 돌려받았다고 한다.



이 탄원서는 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령의 보좌관 김현지 현 대통령실 제1부속실장에게 전달된 것으로 알려졌다. 김 의원의 전 보좌관들은 “탄원서가 전달된 이후 별다른 조치 없이 다시 김 의원에게 그대로 전달됐다”고 했다.



이 부의장은 김 의원의 최측근으로 꼽힌다. 2018년 김 의원의 지명을 받아 비례대표로 처음 구의원이 됐고, 2022년 지방선거에서 김 의원 지역구인 서울 동작갑에 출마해 당선됐다. 2024년 7월부터 구의회 부의장을 맡고 있다. 이 부의장은 ‘정치헌금 3000만원 전달’ 의혹을 비롯해 김 의원 차남의 숭실대 특혜 편입 의혹, 동작구의회 업무추진비 유용 의혹 등 여러 사건의 핵심 인물로도 지목된다.



김 의원의 배우자 이모씨는 2022년 7~9월 당시 동작구의회 부의장이었던 조진희씨로부터 업무추진비 법인카드를 받아 서울 여의도 소재 고급 일식집 등에서 사용한 혐의를 받는다. 그런데 이 부의장이 재임 중인 최근에도 업무추진비가 유용됐다는 의혹이 제기됐다. 경찰은 지난 19일 동작구의회 부의장실을 압수수색했다.

