‘무인기 북 침투’ 피의자 3명 압수수색…조사TF, 출범 후 첫 강제수사

서울 사립대 연구실도 포함

북한의 ‘한국 무인기 침투 주장’의 진상을 규명하는 군경합동조사태스크포스(TF)가 21일 민간인 피의자 3명의 주거지와 사무실 등을 압수수색했다.



조사TF 관계자들은 이날 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’의 주소지인 서울 소재 한 사립대학에서 압수수색을 진행해 무인기 관련 자료와 전자기기 등을 확보했다. 영장에는 항공안전법 위반 혐의 등이 적시됐다.



이 업체는 이 학교의 창업지원프로그램에 선정돼 자본금 50만원으로 2023년 9월 설립됐다. 2023년 하반기에 학생창업지원센터에 입주했다가 사무실 지원 기간이 끝난 이듬해 11월쯤 퇴거했다.



조사TF 관계자들은 이 학교 공학관 내 연구실에 대해 압수수색을 벌였다. 이 연구실은 이 학교 학생이던 에스텔엔지니어링 대표 장모씨가 논문에 함께 이름을 올린 교수가 담당하는 곳이다. TF는 이곳에서 무인기가 제작된 것으로 보고 있다. 장씨는 지난해 11월 경기 여주에서 추락한 무인기를 날린 혐의로 경찰에 소환됐는데 당시에는 북한에 무인기를 침투시킨 혐의로는 조사받지 않은 것으로 파악됐다.



이번 압수수색은 지난 12일 30여명 규모의 TF가 구성된 이후 처음 진행된 강제수사다. 현재 입건된 피의자는 에스텔엔지니어링의 대표 장씨와 한 언론 인터뷰에서 무인기를 날렸다고 주장한 같은 업체 이사 오모씨, 대북이사 김모씨 등 3명으로 파악됐다.



이들이 북한에 무인기를 침투시킨 피의자로 특정되며 무인기 제조에 투입된 자금 출처에도 관심이 쏠린다. 이 업체는 구체적인 사업 이력이 확인되지 않아 외부의 자금 지원 의혹이 제기되기도 했다. 과거 한 기업 평가 사이트에 이 회사 직원이 남긴 리뷰에는 “업무와 수익의 체계가 확고하게 잡혀 있지는 않음”이라며 “현실적인 수익구조를 잘 만들고 앞으로 나아갔으면 좋겠습니다”라고 적혀 있었다. 다만 기업신용정보 기록상 이 회사는 채무 불이행이나 금융권 연체 기록이 없고, 신용도는 ‘정상’이었다.



오씨가 운영하는 인터넷 매체 2곳을 국군정보사령부가 지원했다는 의혹과 관련 TF 관계자는 “항공안전법 (위반) 외 다른 혐의는 사실관계를 확인 중”이라고 했다.

