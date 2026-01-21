올리브영, 세계 최대 뷰티 유통채널 ‘세포라’ 손잡고 K뷰티존 연다

CJ올리브영이 세계 최대 뷰티 유통채널인 ‘세포라’와 손잡고 ‘K뷰티’ 세계화에 속도를 높인다.



올리브영은 이달 세포라와 공식 파트너십을 체결해 올해 하반기 북미(미국·캐나다)와 아시아 주요 국가 등 6개 지역 세포라 온·오프라인 채널에 직접 기획한 ‘K뷰티존’을 선보인다고 21일 밝혔다.



올리브영은 내년 5월 미국 1호점을 시작으로 해외 매장도 잇따라 열 예정인 가운데 세포라와 협업해 올리브영 입점 브랜드의 해외 진출 속도가 더욱 빨라질 것으로 전망된다. 이번 협업에서 올리브영은 세포라의 글로벌 기준에 맞춰 상품 및 매대 구성, 브랜드 정체성에 부합하는 마케팅 방향 설정 등 K뷰티존 기획 전반을 담당한다. 세포라는 매장 공간과 현지 유통·판매를 맡는다. 특히 올리브영은 유망 중소·인디 브랜드의 메이저 채널 진입과 현지 시장 안착 지원에 주력한다.



올리브영이 입점 브랜드의 해외 진출에 속도를 내는 데는 이유가 있다. 중소·인디 브랜드 비중이 높은 K뷰티 특성상 해외 메이저 채널 입점에 구조적인 한계가 있기 때문이다.



올리브영 관계자는 “국내 유망 브랜드들이 세포라와 같은 공신력 있는 채널을 통해 글로벌 시장에서 제 가치를 보여줄 수 있도록 안정적인 수출 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

