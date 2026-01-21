이 대통령, 민주당 원내 지도부와 따로 만찬…“민생·개혁과제 처리 앞장서달라”

이재명 대통령이 21일 더불어민주당 신임 원내 지도부와 함께 만찬을 하고 “새로운 원내 지도부가 민생 현안, 각종 개혁 과제들을 처리하는 데에 앞장서주시길 바란다”고 밝혔다. 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 등 주요 입법 처리와 관련해 한병도 원내대표 등 원내 지도부에 힘을 싣는 모양새다.

이 대통령은 이날 오후 6시30분부터 2시간 동안 청와대에서 한 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표, 전용기 원내소통수석부대표와 원내부대표단, 원내대변인단 등과 저녁 식사를 한 자리에서 이같이 밝혔다고 문금주 민주당 원내대변인이 브리핑에서 밝혔다.

이 대통령은 이 자리에서 “지금 대한민국이 매우 중요한 분수령, 분기점에 있어 결과와 성과가 국민의 삶을 바꾸도록 하는 게 중요하다”면서 “우리 원내 지도부가 국민의 신뢰를 얻을 수 있도록 실질적 성과를 내주기 위해 노력해달라”고 당부했다고 한다.

이날 만찬은 이 대통령이 지난 19일 정 대표, 한 원내대표를 비롯한 당 지도부 의원들과 만찬을 한 지 이틀 만에 마련된 것으로, 원내 지도부 소속 의원들을 별도로 초청했다. 여당 일각에선 이 대통령이 당 지도부, 원내 지도부와 각각 따로 회동하는 것은 이례적이라는 평가도 나온다.

이를 두고 중수청·공소청 설치법 정부안에 대해 당내 강경파를 중심으로 대폭 수정이 필요하다는 의견이 나오고, 정 대표 역시 이에 힘을 실을 가능성이 제기되면서 이 대통령이 입법 키를 쥔 원내 지도부에 숙의를 당부하려는 취지라는 해석도 나온다.

한 원내대표는 이날 만찬 모두발언에서 “대통령께서 오늘 역대 가장 긴 기자회견을 하셨는데, 어떤 질문에도 명쾌한 답변을 해주신 데 대해 많은 국민이 신뢰를 보낼 것 같다”며 “지방선거가 아주 중요하기 때문에 절박한 마음으로 임하겠다”고 밝혔다고 문 원내대변인은 전했다.

한 원내대표는 그러면서 “원팀, 원보이스로 똘똘 뭉쳐서 국민의 신뢰를 받을 수 있도록 좋은 성과를 낼 수 있도록 열심히 뒷받침하겠다”고 말했다.

이날 만찬에는 유자향 대방어 중뱃살 타르타르, 봄나물 냉이죽, 제주 갈치구이, 소갈비찜과 계절 채소, 진지와 금중탕, 한라봉 무스와 식혜 등이 올라왔다. 전 원내소통수석이 “이재명 정부의 성공을 위하여”라는 구호로 건배사를 했다.