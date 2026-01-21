창간 80주년 경향신문

[속보]부산 기장 타일 공장 화재 야산으로 번져···대응 2단계 격상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

21일 부산 기장군의 한 공장에서 시작된 화재가 인근 야산으로 번지면서 소방 당국이 대응 단계를 격상하고 진화 작업을 벌이고 있다.

부산소방본부에 따르면 이날 오후 7시 45분쯤 부산 기장군 기장읍 청강리의 한 타일 공장에서 불이 났다.

불은 전체 면적 약 330㎡ 규모의 공장 전체로 번진 뒤 인근 야산으로 옮겨붙어 확산하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]부산 기장 타일 공장 화재 야산으로 번져···대응 2단계 격상

입력 2026.01.21 22:30

수정 2026.01.21 22:32

펼치기/접기
  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

산림청 산불 진화 헬기. 경향신문 자료사진

산림청 산불 진화 헬기. 경향신문 자료사진

21일 부산 기장군의 한 공장에서 시작된 화재가 인근 야산으로 번지면서 소방 당국이 대응 단계를 격상하고 진화 작업을 벌이고 있다.

부산소방본부에 따르면 이날 오후 7시 45분쯤 부산 기장군 기장읍 청강리의 한 타일 공장에서 불이 났다. 불은 전체 면적 약 330㎡ 규모의 공장 전체로 번진 뒤 인근 야산으로 옮겨붙어 확산하고 있다.

소방 당국은 오후 8시 18분쯤 소방 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 9시 58분쯤 대응 2단계로 격상했다. 대응 2단계는 담당 소방서 인력과 장비뿐 아니라 인접 지역 소방력까지 동원하는 단계다.

당국은 강한 바람과 건조한 날씨로 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 전했다. 산불 진화에 효과적인 소방헬기는 야간에는 투입할 수 없어 지상 인력을 중심으로 연소 확대를 막는 데 주력하고 있다. 현재 부산 지역에는 건조주의보가 내려진 상태다.

부산소방본부 관계자는 “현재까지 인명 피해는 없다”며 “연속 확대를 막는 데 총력을 기울이고 있으며, 헬기는 일출 이후인 22일 오전 7시 30분쯤부터 투입될 것으로 보인다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글