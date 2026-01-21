[속보]부산 기장 타일 공장 화재 야산으로 번져···대응 2단계 격상

21일 부산 기장군의 한 공장에서 시작된 화재가 인근 야산으로 번지면서 소방 당국이 대응 단계를 격상하고 진화 작업을 벌이고 있다.

부산소방본부에 따르면 이날 오후 7시 45분쯤 부산 기장군 기장읍 청강리의 한 타일 공장에서 불이 났다. 불은 전체 면적 약 330㎡ 규모의 공장 전체로 번진 뒤 인근 야산으로 옮겨붙어 확산하고 있다.

소방 당국은 오후 8시 18분쯤 소방 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 9시 58분쯤 대응 2단계로 격상했다. 대응 2단계는 담당 소방서 인력과 장비뿐 아니라 인접 지역 소방력까지 동원하는 단계다.

당국은 강한 바람과 건조한 날씨로 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 전했다. 산불 진화에 효과적인 소방헬기는 야간에는 투입할 수 없어 지상 인력을 중심으로 연소 확대를 막는 데 주력하고 있다. 현재 부산 지역에는 건조주의보가 내려진 상태다.

부산소방본부 관계자는 “현재까지 인명 피해는 없다”며 “연속 확대를 막는 데 총력을 기울이고 있으며, 헬기는 일출 이후인 22일 오전 7시 30분쯤부터 투입될 것으로 보인다”고 말했다.