[속보]트럼프 “유럽, 올바른 방향으로 가고 있지 않아···베네수엘라, 큰 돈 벌게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 “유럽이 올바른 방향으로 가고 있지 않다”고 비판했다.

트럼프 대통령은 포럼 특별연설을 통해 “나는 누구를 모욕하려는 것도 아니고, 그것을 인정하지 않겠다는 말도 하고 싶은 게 아니다”라며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 “최근 수십년 동안 워싱턴과 유럽의 수도에서 경제 성장의 유일한 방법은 끊임없이 증가하는 정부 지출, 통제되지 않는 대규모 이민, 그리고 끝없는 해외 수입을 통해서라는 것이 상식처럼 여겨지게 됐다”고 지적했다.

이어 “이른바 ‘더러운 일’과 중공업이 다른 곳으로 보내져야 한다는 것, 그리고 저렴한 에너지는 ‘그린 뉴 스캠’(친환경 사기)으로 대체돼야 한다는 것이 합의됐다”고 덧붙였다.

정부 지출 증가, 이민 허용, 주력 제조업의 해외 이전, 신재생에너지 도입 등 미국과 유럽 국가들에서 일어난 현상을 통틀어 비판하면서 자신의 정책이 옳았다고 강조했다.

트럼프 대통령은 “미국은 세계 경제의 엔진이다. 미국이 호황을 누리면 전 세계가 호황을 누린다. 이것이 역사를 통해 입증되어 왔다”고 말했다.

또 미국의 베네수엘라 군사작전과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포에 대해서는 “미국은 베네수엘라를 돕고 있다”며 “베네수엘라는 더 많은 돈을 벌 것”이라고 말했다.