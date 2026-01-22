‘환상적’ 협상 했다는 트럼프 “그린란드 관세 철회”···광물 채굴권에 일부 영토 주권 양도도 논의한 듯

트럼프 “나토와 생산적 회담, 합의 틀 마련” 언론서 “골든돔, 광물채굴권 관여하게 될 것” 그린란드발 미국·유럽 정면충돌 양상은 피해 NYT “그린란드에 미 군사기지 건설안 나와”

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(나토)와 그린란드를 둘러싼 “향후 합의의 틀”을 마련했다면서, 유럽국가를 상대로 예고했던 관세 부과 방침을 철회하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 합의안에 미국의 그린란드 광물 채굴권과 ‘골든돔’ 협력 방안이 담겨 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어에 글을 올려 “나토 사무총장과 매우 생산적인 회담을 가진 결과 그린란드, 더 나아가 북극 전반과 관련한 향후 합의의 틀을 마련했다”며 “이에 따라 2월1일부터 발효될 예정이었던 관세를 부과하지 않겠다”고 했다.

그린란드를 갖기 위해서 군사력 동원도 불사할 수 있다는 뜻까지 내비쳤던 트럼프 대통령이 이날 다보스포럼 연설에서 “무력 사용은 없다”고 밝히며 수위 조절에 나선 데 이어 관세 부과 방침까지 철회하면서 일단 미국과 유럽 간 정면충돌은 피하게 됐다.

앞서 트럼프 대통령은 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 대해 다음 달 1일부터 10%의 보복 관세를 부과하고, 매각 협상에 진전이 없으면 6월1일부터는 25%로 올리겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 “그린란드·북극 전체와 관련한 합의가 성사된다면 미국과 모든 나토 회원국에 매우 좋은 결과가 될 것”이라며 “그린란드와 관련된 ‘골든돔’에 대해서는 추가 논의가 진행 중”이라고 밝혔다. 그는 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 윗고프 특사 등이 협상을 맡아 자신에게 직접 보고할 것이라고 덧붙였다 .

트럼프 대통령의 관세 철회 발언은 그가 그린란드에 무력을 사용하지 않겠다고 선언하면서도, 그린란드 소유권 요구가 받아들여지지 않으면 유럽은 심각한 경제·안보 대가를 치르게 될 것이라고 경고한 지 몇 시간 만에 나왔다.

트럼프 대통령은 CNBC와의 인터뷰에서 합의안에 대해 “그들(유럽)은 골든돔과 광물 채굴권에 관여하게 될 것이고, 우리도 마찬가지”라고 말했다. 트럼프 대통령은 ‘합의의 효력이 얼마나 지속되냐’는 질문에 “영원히”라고 답했다.

월스트리트저널도 트럼프 대통령이 합의안 대해 취재진에게 “정말 환상적이다. 미국과 세계 안보를 포함해 우리가 원했던 모든 것을 얻을 수 있을 것”이라면서 “안보, 광물 등 모든 면에서 모두를 매우 유리한 위치에 놓이게 할 것”이라고 말했다고 전했다.

한편 뉴욕타임스(NYT)는 해당 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 “앞서 열린 나토 회의에서 덴마크가 그린란드 내 일부 영토의 주권을 미국에 넘겨 미국이 군사 기지를 건설할 수 있도록 하는 절충안이 논의됐다”면서, 이를 영국이 키프로스에 보유한 군사기지와 비슷한 형태라고 설명했다.

과거 영국의 식민지였던 키프로스에 있는 영국의 군사기지는 영국 영토로 간주된다. 다만 소식통은 이 아이디어가 트럼프 대통령이 말한 ‘합의의 틀’에 포함되는 것인지는 알지 못한다고 전했다.