젠슨 황 “AI 인프라에 수조달러 투자 더 필요”…AI 거품론 일축

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “인공지능(AI) 인프라에 수조달러가 더 필요하다”며 AI 거품설을 일축했다.

AFP통신 등에 따르면, 황 CEO는 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 래리 핑크 블랙록 CEO와 대담을 통해 “지금까지 수천억달러가 투입됐지만 추가로 수조달러(수천조원) 규모의 인프라가 증측돼야 한다”며 이같이 밝혔다.

황 CEO는 “AI 거품은 투자 규모가 크기 때문에 발생하고, 투자 규모가 큰 이유는 5단에 이르는 AI 인프라를 구축해야 하기 때문이다. 이 기회는 진정으로 특별하다 생각한다”고 말했다. 그러면서 “AI는 필수적인 국가 인프라”라며 모든 국가가 AI를 전기와 같이 취급해야 한다고도 말했다.

황 CEO는 투자가 필요한 AI 인프라로 에너지, 칩·컴퓨팅 인프라, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션 등을 들고 이를 차곡차곡 쌓아올린 ‘5단 케이크’에 비유했다. 그러면서 AI 발전이 건설·제조업부터 소프트웨어까지 산업 전반에 걸쳐 일자리를 만들어낼 것이라고 봤다.

그는 “데이터센터 건설 수요 덕분에 배관공이나 전기기사, 건설 노동자들이 억대 연봉(six-figures salaries)을 받을 수 있을 것”이라고 내다봤다. 또 최상단에 해당하는 AI 소프트웨어인 애플리케이션에서 가장 큰 경제적 이익을 보게 될 것이라고 예견했다.