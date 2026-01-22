창간 80주년 경향신문

[속보]지난해 한국경제 1% 성장···4분기엔 -0.3% 역성장

경향신문

본문 요약

지난해 한국 경제가 내수 부진의 영향으로 1% 성장했다.

한은이 지난해 11월 제시한 예상치를 0.5%포인트나 밑도는 결과로 지난 2022년 4분기 이후 3년만에 가장 낮은 분기 성장률이다.

지난해 1분기 불법계엄의 영향 등으로 -0.2% 역성장했던 분기성장률은 2분기 0.7% 반등해 3분기 1.3%까지 오르면서 회복국면을 보였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]지난해 한국경제 1% 성장···4분기엔 -0.3% 역성장

입력 2026.01.22 08:06

수정 2026.01.22 19:44

  • 김경민 기자

지난해 5월31일 경기 평택항에 수출용 자동차들이 주차돼 있다. 권도현 기자

지난해 5월31일 경기 평택항에 수출용 자동차들이 주차돼 있다. 권도현 기자

지난해 한국 경제가 내수 부진의 영향으로 1% 성장했다. 그러나 4분기 성장률이 ‘-0.3%’를 기록하며 당초 한국은행의 예상치를 크게 밑돌았다.

한은은 2025년 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치·직전분기대비) -0.3%로 집계됐다고 22일 밝혔다. 한은이 지난해 11월 제시한 예상치(0.2%)를 0.5%포인트나 밑도는 결과로 지난 2022년 4분기(-0.4%) 이후 3년만에 가장 낮은 분기 성장률이다.

지난해 1분기 불법계엄의 영향 등으로 -0.2% 역성장했던 분기성장률은 2분기 0.7% 반등해 3분기 1.3%까지 오르면서 회복국면을 보였다. 그러나 4분기엔 3개 분기만에 다시 성장률이 뒷걸음질친 것이다.

항목별로 보면, 민간소비는 서비스 등을 중심으로 늘어 전기대비 0.3% 늘었고 정부소비도 0.6% 늘었다. 그러나 3분기 ‘깜짝반등’했던 건설투자가 4분기엔 3.9% 감소했고 설비투자는 자동차 등을 중심으로 1.8% 줄었다. 수출도 자동차 기계 및 장비 등이 줄면서 2.1% 감소했다.

성장률 기여도를 보면 내수와 순수출(수출-수입)이 각각 -0.1%포인트, -0.2%포인트로 집계돼 성장률을 끌어내렸다. 지난 3분기 1.2%포인트를 기여하며 ‘깜짝성장’을 견인한 내수 기여도가 1.3%포인트나 급락했다. 내수 중에서도 민간소비와 정부소비는 0.1%포인트씩 성장에 기여했지만 건설투자와 설비투자가 0.5%포인트, 0.2%포인트씩 성장률을 끌어내렸다.

지난해 연간 경제성장률은 한은의 예상에 부합했지만, 전년(2%) 대비 반토막이 났다. 지난해 연간 성장률이 1%를 웃돌 것이란 낙관적인 전망은 실현되지 못했다.

