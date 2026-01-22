“그린란드 무력 사용 안 한다” 트럼프 발언에 셀 아메리카 진정세

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드와 관련해 “무력을 쓰지 않겠다”는 입장을 내놓자 미국 자산 매도를 뜻하는 ‘셀 아메리카’가 진정세를 보였다. 뉴욕증시 3대 주가지수도 반등했다.

21일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 588.64포인트(1.21%) 오른 49,077.23에 거래를 마쳤다. S&P 500지수는 전장보다 78.76포인트(1.16%) 상승한 6,875.62에, 나스닥종합지수는 270.50포인트(1.18%) 뛴 23,224.82에 장을 마감했다.

트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 그린란드 병합 문제와 관련해 “사람들은 내가 무력을 사용할 것이라 생각했다. 나는 무력을 쓸필요가 없다. 쓰지 않을 것”이라고 말했다. 미국의 그린란드 침공이라는 최악의 시나리오를 피하게 된 것이다.

증시에서는 기술주의 상승이 눈에 띄었다. 엔비디아가 2.95% 올랐고 ASML과 램리서치도 2%대 상승률을 보였다. 마이크론 주가도 6.61% 급등해 389.11달러를 기록했다. 마이크론 시가총액은 이번 상승으로 4118억달러대로 늘었다. AMD 역시 7.71% 올라 시총 4000억달러를 돌파했다.

채권시장과 달러 가치도 안정세를 되찾고 있다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.25%를 기록했다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.15% 상승한 98.59선에서 움직이고 있다.