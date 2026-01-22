트럼프 “푸틴, 가자 평화위원회 참여한다”, 현재 참여국 20여곳

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 자신이 의장을 맡은 가자지구 종전 및 과도기 통치·재건을 위한 최고 의사결정 기구인 ‘평화위원회’(Board of Peace)에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참여하기로 했다고 밝혔다고 AFP통신이 이날 보도했다.

스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회(일명 다보스포럼)에 참석 중인 트럼프 대통령은 이날 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담한 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 평화위원회에 푸틴 대통령을 초청한 이유에 대한 질문에 “우리는 모두를 원하기 때문이다. 우리는 국민이 통제하고 권력을 가진 모든 국가(의 참여)를 원한다. 그래야 문제가 생기지 않는다”고 답했다. 그는 이어 “논란이 있는 사람들도 몇몇 있지만, 이 사람들은 일을 해내는 사람들”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 또 “그래서 푸틴 대통령을 초청했고, 그는 수락했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 22일 다보스 현지에서 평화위원회 헌장 서명식을 열 예정이다. 트럼프의 평화위원회는 이날 현재까지 20여개국이 참여 의사를 밝힌 것으로 알려져 있다. 트럼프 대통령은 이 기구를 다른 지역 분쟁 현안으로 확장해 유엔을 대체하는 국제기구로서 위상을 확립하는 방안을 검토 중이다.

앞서 트럼프 대통령으로부터 평화위원회에 초청받은 약 60개국 가운데 아르헨티나, 아제르바이잔, 벨라루스, 헝가리, 코소보, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 모로코, 바레인, 베트남 등 10여개국 정상이 참여를 결정한 바 있다. 이날 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트, 요르단, 인도네시아, 파키스탄, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 이스라엘 등이 공동성명을 통해 초청 수락을 공식화한 것을 합치면 평화위원회 참가국은 약 20개국에 이른다.

그러나 프랑스, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등은 평화위원회에 참여하지 않을 것이라고 이날 스웨덴의 울프 크리스테르손 총리가 세계경제포럼 참석 중에 밝혔다고 알자지라방송이 보도했다. 영국도 참여에 부정적인 것으로 알려졌다. 한국도 평화위에 초청돼 참여 여부를 검토 중이다.