창간 80주년 경향신문

부산 기장군 산불 진화에 헬기 17대 투입…소방 “진화율 90%”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산 기장군에서 발생한 산불이 이틀 째 이어져 소방 당국이 헬기 17대를 투입하는 등 진화에 총력을 기울이고 있다.

현장에는 소방, 산림청, 경찰, 기장군청 공무원 등 340명이 투입돼 화재 확산 방지를 위해 밤샘 사투를 벌이고 있다.

산불 진화를 위해 부산·울산·대구·경북 소방과 산림청, 군 등에서 총 17대의 헬기가 투입됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 기장군 산불 진화에 헬기 17대 투입…소방 “진화율 90%”

입력 2026.01.22 09:50

수정 2026.01.22 11:11

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

21일 부산 기장군의 한 공장에서 일어난 불이 인근 야산으로 번졌다. 부산소방본부 제공

21일 부산 기장군의 한 공장에서 일어난 불이 인근 야산으로 번졌다. 부산소방본부 제공

부산 기장군에서 발생한 산불이 이틀 째 이어져 소방 당국이 헬기 17대를 투입하는 등 진화에 총력을 기울이고 있다.

22일 부산소방본부 등에 따르면 21일 오후 7시 45분 기장군 청강리의 한 공장에서 원인을 알 수 없는 불이 나 인근 야산으로 번졌다. 소방은 21일 오후 9시58분 대응2단계를 발령하고 산불 진화에 나섰다. 소방 당국에 따르면 이 불로 다치거나 사망한 이는 없다.

이틀 간 이어진 화재로 인근 연화 터널과 연화과선교, 기장군청 울산 방면 도로가 전면 혹은 부분 통제됐고, 인근 리조트의 직원과 투숙객 30여명에게 대피 권고가 내려지기도 했다. 현장에는 소방, 산림청, 경찰, 기장군청 공무원 등 340명이 투입돼 화재 확산 방지를 위해 밤샘 사투를 벌이고 있다.

산불 진화를 위해 부산·울산·대구·경북 소방과 산림청, 군 등에서 총 17대의 헬기가 투입됐다. 이날 오전 7시30분 기준 산불 영향 구역은 총 11㏊ 가량으로 추산된다.

부산 소방 관계자는 “22일 오전 9시 기준 진화율 90%를 기록했다”며 “인명피해를 막기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

한편, 이날 아침 부산지역 최저 기온은 영하 7.1도로, 올겨울 가장 추운 날씨를 기록했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글